足总杯遭英乙球队羞辱淘汰 皮埃尔：球队没借口

狐狸队被英乙球队淘汰出了足总杯，这一结果让他们的主帅很失望。

在足总杯第三轮令人羞愧地输给纽波特后，皮埃尔坚持认为莱斯特城的失利没有任何借口。

周日，就在拉希德·加扎尔扳平比分的三分钟后，帕德雷格·阿蒙德(Padraig Amond)的点球让纽波特获得了最终的胜利。

莱斯特队在比赛中占据了优势，纽波特门将乔·戴以最佳状态守在东道主坚忍的后防线后面，阿尔布莱顿曾有一脚射门击中门柱，但随后又犯规送给主队一粒点球，从而使得球队在客场落败。

尽管在英超联赛中战胜了切尔西、曼城和埃弗顿，但皮埃尔在莱斯特这场比赛后可能正面临压力。同时，他还表示，他的球队应该有能力取得进步。

“我认为我们是一支优秀的球队，有8名球员曾在莱斯特城赢得过联赛冠军，还有很多经验丰富的球员和高质量的球员。”普埃尔对记者说。

“我认为我们在球场上有足够的实力晋级，我不想找借口。”

“我认为作为团队，我们一起输了球，我们一起经历失望和沮丧，因为晋级曾是我们的目标。这场比赛很重要。”

队长韦斯·摩根在场外度过了一段时间后回到了球队，他为在比赛中贡献了24次射门却没有转化为进球而感到遗憾。

“这是艰难的一天。”摩根告诉莱斯特的官方网站，“足总杯的神奇发生在今天，毫无疑问。”

“我认为我们踢得很好，特别是下半场。在我们应该得分的位置上，我们拥有大量的机会。”

“换做另外一种情况，可能所有的球都进了，但今天却不是这样。我不想把属于纽波特的光芒夺去，这对他们来说是重要的一天。”

“我不认为他们配得上这场胜利，但他们一直战斗到了最后。祝他们好运。