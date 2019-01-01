足总杯耻辱出局 西汉姆靠续约阿瑙遮羞

奥地利国脚阿瑙托维奇曾一度被传闻将加盟广州恒大，但遭到对方以“对球员性格有顾虑”为由拒绝。

本赛季英格兰足总杯第四轮已经结束多场较量，再有多支英超俱乐部被低级别球队爆冷淘汰，西汉姆就是其中的“受害者”。

客场作战的西汉姆面对正为英甲保级而苦苦挣扎的AFC温布尔登竟然一度0-3落后，尽管主教练佩莱格里尼孤注一掷连换三人，由替补出场的卢卡斯-佩雷斯和费利佩-安德森连追两球，但最终仍被对手在比赛结束前再进一球，最终以2-4被对手淘汰出局。

西汉姆也因此成为继莱斯特城、富勒姆、哈德斯菲尔德、南安普顿、卡迪夫城以及埃弗顿后，第七支被低级别球队击败的英超球队。

为了缓和足总杯出局带来的不良影响，西汉姆官方在赛后立即宣布了队中核心大将阿瑙托维奇续约的消息。

此前，阿瑙托维奇被传将在这个冬窗被中超豪门广州恒大高价收购，而这位奥地利国脚缺席了球队上周末0-2不敌伯恩茅斯的联赛比赛，也被解读是笃定离队的信号。

然而，广州方面传出因“对球员性格存在顾虑”为由而叫停转会的消息后，阿瑙托维奇也随即态度180度大转弯， 在足总杯赛前表态自己继续效忠铁锤帮的决心。

最终，俱乐部正式宣布与阿瑙托维奇续约至2023年，他也将成为俱乐部阵中薪资待遇最高的球员之一。

阿瑙托维奇本赛季至今代表俱乐部出场18次，共打进8球并贡献2次助攻，是队内第二号得分手，仅次于费利佩-安德森。