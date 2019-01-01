足总杯第四轮抽签结果出炉：阿森纳主场战曼联

北京时间1月8日凌晨，英格兰足总杯第四轮抽签结果出炉，焦点战无疑是阿森纳主场迎战曼联。

阿森纳和曼联俱乐部一共夺得25次足总杯冠军，在2018-19赛季的足总杯第四轮中，他们再一次狭路相逢。

北京时间1月8日凌晨，英格兰足总杯第四轮抽签结果出炉。除去在今天凌晨被狼队淘汰的利物浦之外，传统六强中的五支队伍均晋级了下一轮。而唯一进入32强的非联赛球队则是巴尼特（Barnet），他们将在第四轮中主场迎战英乙球队布伦特福德。

将莱斯特城挑下马的英乙球队纽波特郡则前往客场挑战米堡。

尽管狼队在联赛中不敌利物浦，但他们在足总杯第三轮中主场完成复仇，在2比1淘汰红军后，他们将客场挑战什鲁斯伯里和斯托克城之间的胜者。

足总杯卫冕冠军切尔西将主场迎战谢周三和卢顿之间的胜者。

除此之外，热刺将在第四轮中客场挑战水晶宫，而曼城则将主场迎战伯恩利。

足总杯第四轮完整对阵分组：

斯旺西 vs 吉林汉姆

温布尔登 vs 西汉姆联

什鲁斯伯里/斯托克城 vs 狼队

米尔沃尔 vs 埃弗顿

布莱顿 vs 西布朗

布里斯托城 vs 博尔顿

阿克宁顿 vs 德比郡/南安普顿

唐克斯特 vs 奥尔德姆

切尔西 vs 谢周三/卢顿

纽卡斯尔联/布莱克本 vs 沃特福德

米德尔斯堡 vs 纽波特

曼城 vs 伯恩利

巴尼特 vs 布伦特福德

朴茨茅斯 vs 女王公园巡游者

阿森纳 vs 曼联

水晶宫 vs 热刺