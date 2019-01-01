实时比分
曼联

足总杯第四轮抽签结果出炉：阿森纳主场战曼联

评论()
Getty
北京时间1月8日凌晨，英格兰足总杯第四轮抽签结果出炉，焦点战无疑是阿森纳主场迎战曼联。

       阿森纳和曼联俱乐部一共夺得25次足总杯冠军，在2018-19赛季的足总杯第四轮中，他们再一次狭路相逢。

       北京时间1月8日凌晨，英格兰足总杯第四轮抽签结果出炉。除去在今天凌晨被狼队淘汰的利物浦之外，传统六强中的五支队伍均晋级了下一轮。而唯一进入32强的非联赛球队则是巴尼特（Barnet），他们将在第四轮中主场迎战英乙球队布伦特福德。

FA Cup Pokal Trophäe Trophy

编辑精选

       将莱斯特城挑下马的英乙球队纽波特郡则前往客场挑战米堡。

       尽管狼队在联赛中不敌利物浦，但他们在足总杯第三轮中主场完成复仇，在2比1淘汰红军后，他们将客场挑战什鲁斯伯里和斯托克城之间的胜者。

       足总杯卫冕冠军切尔西将主场迎战谢周三和卢顿之间的胜者。

       除此之外，热刺将在第四轮中客场挑战水晶宫，而曼城则将主场迎战伯恩利。

       足总杯第四轮完整对阵分组：

       斯旺西 vs 吉林汉姆

       温布尔登 vs 西汉姆联

       什鲁斯伯里/斯托克城 vs 狼队

       米尔沃尔 vs 埃弗顿

       布莱顿 vs 西布朗

       布里斯托城 vs 博尔顿

       阿克宁顿 vs 德比郡/南安普顿

       唐克斯特 vs 奥尔德姆

       切尔西 vs 谢周三/卢顿

       纽卡斯尔联/布莱克本 vs 沃特福德

       米德尔斯堡 vs 纽波特

       曼城 vs 伯恩利

       巴尼特 vs 布伦特福德

       朴茨茅斯 vs 女王公园巡游者

       阿森纳 vs 曼联

       水晶宫 vs 热刺

下一篇:
不补锋线改签中场？国安1100万镑报价登贝莱
下一篇:
借兄弟吐真言？ 博格巴他哥：穆里尼奥有问题 他老是想抢戏
下一篇:
波切蒂诺去曼联？瞎讲！我还要为热刺再干20年
下一篇:
半决赛前心理战 萨里称波切蒂诺需结束冠军荒
下一篇:
加入战团 阿森纳或为当红小生巴雷拉提供报价
关闭