足总杯夺冠赔率：热门、竞争者和冷门之选

2021-22赛季的足总杯将为足球界最古老的杯赛历史谱写新的一页。

虽然莱斯特城在上赛季爆冷赢得足总杯冠军，但在过去的26届足总杯比赛中，有23届都是由同样的五家俱乐部赢得的——他们就是阿森纳、曼联、切尔西、利物浦和曼城。

随着第三轮比赛在1月拉开帷幕，够力足球为您介绍了2022年举起这一最有历史的奖杯的热门球队、弱队和外围球队的情况。

2021-22赛季足总杯夺冠热门

尽管在过去十年的大部分时间里，曼城在英超联赛和联赛杯中占据主导地位，但在过去的10个赛季中，曼城只赢得了一次足总杯——那是作为他们2019年国内三连冠的一部分。然而，他们是今年夺冠的明显热门，他们在英超联赛中的主导表现表明，他们更有能力再次在各条战线上战斗。

在上个赛季的决赛中，切尔西挡在了曼城和欧冠冠军之间，这次他们也有可能在足总杯中击败曼城。蓝军已经参加了过去五次决赛中的四次，但只有一次获胜，在过去两个赛季中分别输给了阿森纳和莱斯特城。尽管如此，图赫尔在杯赛中已经显示出他是一个强大的战术家，他更有能力将这个奖杯第九次带回斯坦福桥。

在英超联赛中与曼城和切尔西并驾齐驱，利物浦的足总杯夺冠概率毫不意外地紧随其后。克洛普过去一直被指责对这项比赛不够重视，在他执教利物浦的六个赛季中，红军从未突破第五轮比赛。与瓜迪奥拉和图赫尔相比，克洛普的阵容深度较浅，他通常将资源集中在欧冠联赛和英超联赛的成功上。尽管如此，红军无疑希望看到这个奖杯自2006年以来首次回到安菲尔德。

虽然本赛季在联赛中远远落后于他们的死敌，但曼联在足总杯中的夺冠赔率也一样高。由于英超冠军是一个不切实际的梦想，朗尼克的球队将决心用其他冠军来挽救他们的赛季，红魔也是足总杯冠军的有力竞争者。

2021-22赛季足总杯冠军竞争者

阿森纳最近已经证明了自己是这项比赛无可争议的王者，在过去的八届足总杯中，他们四次夺冠，使他们的队史足总杯冠军总数达到14个，比最接近的球队还多两个。鉴于他们对足总杯的热爱以及他们在阿尔特塔带领下的良好状态，他们本赛季再次将足总杯冠军带回酋长球场的赔率很低。

虽然热刺自1991年以来就没有赢得过足总杯，但孔蒂的存在让他们有望在本赛季结束这种漫长的等待。这位意大利主帅早在2018年就以切尔西主教练的身份赢得了足总杯冠军，他有能力带领热刺取得同样的成功。

上个赛季，莱斯特城赢得队史首座足总杯冠军，我们可以支持他们在本赛季成功卫冕。蓝狐本赛季已从欧联和联赛杯中被淘汰，在英超联赛中也表现挣扎，罗杰斯的球队将把大量的注意力放在杯赛上。

在去年夏天上任之后，贝尼特斯仍在努力赢得埃弗顿球迷的支持，他可以用球队自1995年以来的第一个足总杯冠军来说服球迷。这位前利物浦主帅在2006年以令人难忘的方式赢得了这个奖杯，但要在古迪逊公园复制这一成功，他面临着严峻的挑战。

前埃弗顿主教练大卫-莫耶斯在同样的赔率下看起来可能更有机会，因为他的西汉姆队在过去几个赛季的表现令人印象深刻。铁锤帮上次尝到足总杯冠军的滋味要追溯到1980年，但本赛季他们会认为自己是真正的竞争者。

2021-22赛季足总杯冠军的冷门之选

2006年，杰拉德为利物浦赢得了足总杯冠军，他的名字被刻在了足总杯的传奇中，如今作为阿斯顿维拉的主教练，他赢得这项冠军的可能性很存在。这位前格拉斯哥流浪者的主帅在维拉开局很好，他可能是结束维拉对第八座足总杯冠军65年等待的人。

英超球队布莱顿、利兹联、纽卡斯尔、南安普顿和狼队都有相同的夺冠赔率，他们都能在足总杯上击败常见夺冠热门，自1980年西汉姆夺冠以来，没有任何一支顶级联赛以外的球队赢得过足总杯冠军。

与他们的一些英超对手相比，水晶宫的赔率似乎很高，主帅维埃拉在他辉煌的阿森纳球员生涯中曾四次赢得足总杯。