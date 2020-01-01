足总杯也没法踢 兰帕德承认吉鲁一月可能离队

蓝军主帅已经就这名法国前锋的未来和他进行了谈话，如果他想要进入一个新的挑战，兰帕德将不会阻碍他。

弗兰克·兰帕德已经证实奥利维耶·吉鲁可能将在一月转会窗口关闭前离开切尔西。

吉鲁本赛季在蓝军的所有比赛中只出场过七场，其中只有两场是首发。

这位法国国脚发现自己的顺位落后于塔米·亚伯拉罕和米希·巴舒亚伊，他在斯坦福桥的合同只剩下6个月了。

这位33岁的球员在周日足总杯第三轮2-0战胜诺丁汉森林的比赛中被留在了替补席上，但他在终场哨声响起后向主场球迷挥手致意——这一举动被解读为一种告别的姿态。

兰帕德被认为将在冬季转会市场上引进另一名前锋，里昂的登贝莱被认为是他的首要目标。

在与森林的比赛后，切尔西主帅在接受记者采访时承认，如果所有的“基础都被覆盖”，吉鲁将在本月被出售。

“没有关于奥利（吉鲁）的最新消息，但我已经和他谈过了。”兰帕德这样评价这位世界杯冠军：“如果这是他真正想做的事情，而且这对俱乐部、我和球队都有好处，那么这件事就有可能发生。”

“但只有当所有这些基础都被覆盖。所以我们看看我们是否在那里。”

切尔西还与萨格勒布迪纳摩的中场球员达尼·奥尔莫、莱比锡的蒂莫·维尔纳以及多特蒙德的少年杰登·桑乔联系在一起，因为国际足联在12月初解除了对他们的转会禁令。

由于这一裁决，蓝军在夏季无法引进任何新球员，而兰帕德强调了“正确招募”的重要性，以缩小与利物浦和曼城在英超联赛中的差距。

接下来兰帕德的队员们将在周六主场迎战伯恩利，7天之后他们将前往圣詹姆斯公园对阵纽卡斯尔。