足够优秀为红魔而战 图安泽贝盯上一线队队长

欧联杯首战之后，英格兰后卫希望能在索尔斯克亚麾下获得常规上场时间。

21岁的图安泽贝在上赛季被租借到维拉效力，在帮助球队升级的过程中，他完成了28次英冠出场。但在回到老特拉福德后，图安泽贝不得不与今夏加盟的足坛最贵后卫马奎尔竞争位置。

本赛季至今，图安泽贝只在英超赛场获得了一次出场机会。但在上周四与阿斯塔纳的欧联杯比赛中，这位英格兰U21国脚打满90分钟，帮助红魔1-0零封对手，取得开门红。

在卡拉宝杯对阵罗奇代尔的比赛前，图安泽贝表达了自己希望为红魔出战的迫切心愿。他告诉Manchester Evening News：“我本来希望能够作为球队首发出战英超比赛。”

“对阵阿斯塔纳的比赛是又一个，让我能够向人们证明我有能力，我足够优秀可以为俱乐部而战的机会。希望与罗奇代尔的比赛可以再次证明这点。”

“主帅会选择他认为最利于赢得比赛的阵容。我已经在季前尽力证明了我的能力。马奎尔是一位很出色的球员，他经验丰富，来到球队就成为了第一选择。”

“但就我而言，这并不会改变我的目标，不会改变我的使命，不会改变我希望做成的事，和我希望到达的地方。我知道这需要一个过程，我知道这会花费很长时间。我知道我的机会总会到来，当机会到来的时候，这将取决于我自己能否把握住，并且得到一线队的角色。”

“在我的曼联生涯中，从U11或者更小的时候，事实上是从U9开始，我在所有年龄段梯队中都是队长。所以成为一线队队长就是我最伟大的一个个人理想。”

红魔主帅索尔斯克亚一直很乐于启用包括万比萨卡，詹姆斯以及格林伍德在内的一众年轻球员，这或许也将是图安泽贝实现自己远大抱负的机遇所在。