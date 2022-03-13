足坛的汤姆-布雷迪？C罗破纪录的帽子戏法帮助曼联击败热刺

如果C罗每次从葡萄牙回来都能帽子戏法，朗尼克可能不会介意每周都让他回一次葡萄牙。

经过场外事件引发更多争论的一周后，C罗在曼联3-2击败热刺的比赛中完成帽子戏法，证明自己为什么会被人们铭记为历史最佳球员之一。

事实上，NFL传奇人物汤姆-布雷迪在老特拉福德见证了C罗自2008年以来首次为曼联上演帽子戏法，这是非常合适的一个画面。

当37岁的C罗在比赛还剩9分钟时完成他的帽子戏法后，这位美国橄榄球巨星站起来为这位葡萄牙国脚鼓掌。

上周，C罗对于自己没有进入曼彻斯特德比首发名单感到失望，但他用最好的方式作出了回应，对阵热刺的三个进球和全面表现，证明了为什么他总是应该首发。

他的第一个进球是来自禁区外25码的世界波，毫无疑问，从审美角度来说，这会是他最喜欢的一个进球。

不过，他教科书般的头球显然更令人满足，这个进球为曼联赢下了比赛，赢下了这场争四关键战。

C罗的第二个进球是个普通的捅射，但如果有人觉得C罗这场比赛帽子戏法很轻松，那你只需要看看一项数据：他本场比赛的预期进球数只有0.85个。

凭借这3个进球，C罗现在成为足坛历史上进球最多的球员，达到807球。

当然，朗尼克不会太在意纪录，他正在尝试带领曼联获得下赛季的欧冠资格，而C罗和不断提高的桑乔表现出来的默契，会让朗尼克更加受鼓舞。

令人高兴的是，葡萄牙人也表现出了努力工作和跑动的意愿，给热刺的后防线带来了各种问题。

他几乎参与了曼联的每一次进攻。没有人比C罗在对方禁区内的触球次数更多，他在热刺后场的传球准确率为93%。

当然，曼联需要C罗的这种表现，因为这对朗尼克的球队来说是一场必须获胜的比赛，他们现在的排名已经重新超过阿森纳，排名第四，尽管球队比枪手多踢了四场比赛。

正如热刺主帅孔蒂在赛后接受天空体育采访时指出的："C罗和梅西是这个时代世界上最好的两名球员。”

"当你和这种类型的球员比赛时，他们是能够决定比赛的。如果没有C罗，这对曼联来说不会是一个美好的夜晚。"

尽管如此，虽然这场胜利肯定不会掩盖这支曼联队的问题，但与他们在上周末1-4惨败曼城的比赛中的表现相比，球队已经有明显的进步。

然而，防守仍然是一个令人担忧的问题，因为热刺的边后卫有时会给曼联造成麻烦，用各种类型的传球来攻击曼联的禁区。

因此，在比赛还剩18分钟时，表现挣扎的队长马奎尔打进了乌龙球，这有一种令人沮丧的、不可避免的感觉。

然后，当C罗为曼联打进制胜球时，没有人会比马奎尔更感欣慰。

全场比赛结束后，主场球迷的欢呼声进一步强调了这场胜利对曼联来说是多么重要。

曼联要想进入前四名还有很多事情要做，但C罗再次展示了为什么有人认为他是足球界的汤姆-布雷迪，对他来说，似乎没有什么是不可能的。