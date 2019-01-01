足坛沙文主义 加利亚尼：纳拉被议论只因她是女的

这位75岁的老人称，如果国米的妻子兼经纪人是男性，她将不会面临同样程度的批评。

前AC米兰首席执行官阿德里亚诺•加利亚尼称，伊卡尔迪的经纪人万达•纳拉是足球“男子气概”的受害者，这表明足球运动的本质是由男性主导的。

作为伊卡尔迪的妻子的纳拉，经常直言不讳地谈论这位国米前锋的职业生涯，有时还会面临媒体的批评。

然而，加利亚尼声称男性经纪人是不会面临同样程度的审查的。

“伊卡尔迪的一连串的事件被统治足球世界的男子气概放大了。只要旺达·纳拉开口说话，就会引起龙卷风。”这位75岁的老人在接受意大利媒体采访时表示。

“然而，如果像米诺·拉伊奥拉(Mino Raiola)或豪尔赫·门德斯(Jorge Mendes)这样伟大的经纪人也这么做，就没有人会抱怨了。”

“然而，伊卡尔迪是一个非常好的前锋。如果我能，我就马上把他带走。”

加利亚尼在1986年至2017年期间担任米兰的首席执行官，并见证了红黑军团历史上最好的时期，他们赢得了5个欧洲冠军杯和8个意甲冠军。

然而，米兰以及他们的同城竞争对手国米在近几年来远远落后于尤文图斯，加利亚尼希望这一点能很快改变。

“国际米兰在2010年赢得了三冠王，第二年米兰赢得了联赛冠军。从那以后，尤文图斯已经统治了8年。”他说。

“我希望米兰能够回到上世纪60年代的黄金时代，当时两支球队都赢得了两届欧洲杯。”

“我希望能在足球方面也能成为意大利的火车头，就像在经济方面一样。”

现在，这位企业家兼意大利参议院议员是第三级别联赛球队蒙扎的主席，他将在周日晚上的意大利杯上迎战佛罗伦萨，以及前米兰主教练文森佐·蒙特拉。

加利亚尼说:“我很喜欢文森佐，他是米兰最后一位捧起奖杯的教练。我的手机上还保存着2016年我们在多哈举起超级杯的照片。我们要到弗兰基去，让一切都显得从容不迫。”

加利亚尼是意大利足球名人堂的一员，他仍然与意大利前总理西尔维奥·贝卢斯科尼保持着联系。而贝卢斯科尼正是蒙扎俱乐部的老板