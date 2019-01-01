足坛毒舌咆哮大盘点 奇葩脏话恶毒言语满天飞

周六，法国人在推特上发表了一篇不同寻常的、满口脏话的长篇大论。够力足球还找到其他一些臭名远扬的咆哮言论。

弗兰克·里贝里

“已经2019年，让我们直接把话说开。先是那些对我我和我的家人充满嫉妒和记恨的人，是你家套套破了才把你生出来吗？问候你们的妈和你们的祖宗十八代。你们对我来说啥都不是，我的成功要感谢上帝、我自己还有信任我的亲人朋友，你们就只配呆在我鞋子里。”

“我想对那些批评我奢靡浪费的记者们说，我做慈善的时候你们怎么不报道？（因为我从小都被教导在收获很多的同时也要给予别人）你们就知道看我怎么度假，怎么花钱，比如牛排要多少钱，这些屁用没有的时候，你们总会适时出现！”

——拜仁慕尼黑边锋里贝里在2019年德甲冬歇期间因被记者报道在Salt Bae餐厅消费而在推特上发表了一篇满口脏话的长篇大论。

何塞·穆里尼奥

“我认为他是这些偷窥狂中的一个。他喜欢观察别人。”

“有一些人，当他们在家里的时候，会拿着一个巨大的望远镜，看看其他人的家里发生了什么。”

“他一直在说啊说，关于切尔西的。”

——在针对前阿森纳主教练温格做出令人反感的侮辱时，穆里尼奥越界太多，甚至对他来说都算过分。

伊布

“我不是故意害你受伤的，你知道的。你若再指责我，我就打断你的双腿，然后这次会是故意的。”

——伊布对阿贾克斯队友范德法特所谓被故意伤害的说法不以为然。

阿内尔卡

“你去F**K你自己吧，你这个婊子养的。”

——阿内尔卡对教练多梅内克在法国2010年世界杯输给墨西哥的比赛中场休息时提出的一些建设性批评做出了消极的回应。他很快被替换下场，然后被送回家，引发了一场足球丑闻。

德佬

“如果他们想去英格兰，那么最终他们会去的。”

“但他们需要明白这一点：英国人的生活很糟糕，饮食也很糟糕，他们的女人不洗生殖器。”

“对他们来说，根本不了解坐浴盆的意义。”

——那不勒斯主席奥雷里奥·德·劳伦蒂斯把外交放在一边的同时，警告非常抢手的攻击手拉维奇和卡瓦尼不要转会前往英格兰。

坎通纳

“德尚的表现还过得去，因为他总是百分百的付出，但他永远不过只是一个装水的容器。”

“你可以在每个街角找到像他这样的球员。”

——埃里克·坎通纳从来没有欣赏过德尚在中场的勤奋表现。

不过，德尚值得称赞的是，他在回应曼联传奇人物的批评时反问道：“你能在街角找到多少赢得过两次欧洲杯的球员？”

弗格森爵士

“你认为我会和那帮暴徒签约吗？天哪，没门！我连病毒都不会卖给他们。”

——前曼联主帅弗格森最初不愿意让C罗在2009年加盟皇马……

赫苏斯·希尔

“卡雷拉斯、桑蒂和奥特罗都不好。他们可以去死了。我是说真的：有些球员就应该去死。”

——前马竞主席希尔从来不会对球队糟糕的表现作出良好反应。

罗伊·基恩

“你是一个差劲的球员，也是一个差劲的经理。我和你打交道的唯一原因只是因为你是我们国家队的教练，你甚至不是爱尔兰人，你是英国贱人。“”

“你可以把它贴在你的屁眼上。”

——前曼联队长罗伊·基恩在向国家队主教练麦克·麦卡锡解释为何退出爱尔兰备战2002年世界杯的决定时，显得毫不退缩。

马拉多纳

“给那些不相信的人：现在可以去吃XX去了——女士们，我为我的用词感到抱歉，但继续吃XX吧。”

“我不是白人也不是黑人。我的生活永远不会变得灰暗。你像从前那样对待我，那么现在只能继续吃XX。”

“感谢我的球员和阿根廷的人民。我只感谢他们。”

“剩下的，就继续吃XX吧。”

——在确保阿根廷获得2010年世界杯的资格后，马拉多纳在新闻发布会上向那些曾经批评他的人提出了一些非常特别的建议。

特拉帕托尼

“我是教练，不是白痴。有两三个球员像个空瓶子一样虚弱。这些球员的抱怨多过比赛上的亮眼之处。

”还有他，斯特伦茨在这里已经两年了，打了10场比赛，总是受伤。他怎么还敢？！

“我已经厌倦了为这些球员辩护。被指责的人总是我，而不是那些球员。”

——前拜仁慕尼黑主教练乔瓦尼·特拉帕托尼在足球历史上一次最激动人心、最有趣的新闻发布会上慷慨激昂地用德语、意大利语和自己的米兰方言进行了咆哮。

老雷德纳普

“不，不，不，我不是一个唯利是图的人，不是。滚蛋吧。我不是靠这个出名的。我他妈的是个足球教练。”

——在一次臭名昭著的天空体育采访中，哈里·雷德克纳普对自己在转会市场上的洞察力的评价反应并不友好。

乔·金尼尔

“这不关你他妈的事。你他妈的要做什么？你没胆量当个该死的教练。滚开吧，我还要听你的意见？”

——这是前纽卡主帅乔·金尼尔在一次充满敌意的新闻发布会上发表的一段话，当时一名记者问到为什么他在上任第一天就请假，让他非常愤怒。

瓜迪奥拉

“场外，穆里尼奥已经赢了。在新闻发布会上，他是该死的老大，该死的人……我不想在这里和他竞争。”

——在拒绝回应皇马主教练穆里尼奥一个又一个令人发指的指控后，瓜迪奥拉终于在2011年的国家德比之前做出了反击。

凯文·基冈

“如果能够击败他们，我就会爱上它！大爱！”

——弗格森的心理游戏终于在1997年英超争冠戏剧性的最后阶段的扰乱了凯文·基冈的思路。当时的纽卡主帅猛烈抨击曼联主帅的疑问——利兹联队是否会在和喜鹊比赛中放水，因为后者与红魔是竞争对手。

穆里尼奥

“拉涅利呢？我想他说的对。我对自己要求很高，我必须取胜才能确保一切。这就是我在职业生涯中赢得这么多奖杯的原因。”

“另一方面，拉涅利有一种不需要赢球的心态。

“他快70岁了。他赢得了一个超级杯和另一个小奖杯。他太老了，无法改变自己的心态。什么也没赢下来过。”

“几个月来，我每天学习五个小时的意大利语，以确保能够与球员、媒体和球迷交流。”

“拉涅利在英格兰已经5年了，他还在努力说‘早上好’和‘下午好’。”

——穆里尼奥并不认为拉涅利是他们在意甲的真正对手。值得注意的是，这位意大利人后来与之成为了好朋友，尽管是在与莱斯特队一起赢得英超联赛冠军之后。

伊布

“因为你没有胆量……因为穆里尼奥，你在让自己难堪。你可以下地狱了！”

——和瓜迪奥拉在巴萨的唯一一个赛季中，伊布从来不是这位教练的执教风格的铁杆粉丝。