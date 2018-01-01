足坛新一代：关注全球60位年轻天才球员们（十）

来自韩国和南非的小将出现在了60位最有天赋的年轻球员的名单中。

比利·吉尔莫（切尔西，中场，2001年6月11日）

有一段时间以来，吉尔莫在流浪者被认为是一名出色的球员，当他被切尔西劝诱到南方时，更广泛的恐惧是双重的。一个是关于这名中场缺乏身体硬度，另一个是关于一个年轻的苏格兰人是否能够合法地进入一家拥有广泛地挑选年轻欧洲球员资源的俱乐部。吉尔莫在切尔西青训系统的第一年里表现出色，关键是有所改进，这让怀疑者们感到困惑。吉尔莫的心态和个性从来没有受到质疑，他现在可以控制比赛，而不是回归到破坏性的中场漫无目的地跑来跑去的习惯。他现在送出杀手级传球到了一个更有规律的程度，并且能在激烈的比赛中保持高水平的体能。在流浪者吉尔莫被比作年轻的伊恩·杜兰特，而在切尔西的教练把他比作巴黎圣日耳曼的马可·瓦拉蒂。鉴于苏格兰近年来缺乏比赛资源，一个国家期望；吉尔莫在今年夏天土伦举行的U21赛事中获得了“赛事揭秘”的称号。“如果有人比我强，我想比他们更强。”吉尔莫说，“我一直有一种胜利的心态，我讨厌失败，所以当我看到有人做得更好时，我就想要赶上他们。”

伊万·伊里奇（曼城租借到了贝尔格莱德红星，中场，2001年3月17日）

天赋球员的兄弟姐妹有时会通过连带关系来取得突破，但伊里奇的情况并非如此。去年夏天曼城签下了他和他的哥哥卢卡，卢卡也是一名中场，租借去了荷兰的布雷达。比哥哥小两岁的伊万被租借去了他的祖国塞尔维亚的贝尔格莱德红星队。但在此之前，他就已经开始了自己的职业生涯，在2017年4月成为红星历史上最年轻的新秀。他是一名强壮、技术娴熟、勤奋的左脚防守中场，有很强的位置感，擅长瓦解对方的进攻，也擅长传球。

奥古斯丁·马洛诺科（奥兰多海盗，进攻中场，2001年8月17日）

如果马洛诺科不在奥兰多海盗队的比赛日阵容中，他就是在南非的预备队联赛的挑战队担任队长一职。他的雇主们都将他视为一个非常光明的未来。当他在8月的南非联赛中上演处子秀时，他才16岁，成为自1996年PSL时代开始以来海盗队在比赛中使用过的最年轻的球员。现在，随着参加的比赛越多，他的目标越来越清楚——帮助海盗在漫长的无冠年代后再次得到他们的联赛冠军。这位年轻人被亲切地称为“Gaga”，在在青年队伍中引起波澜之前，他被奥古斯托学院抢下。正是他在MDC的稳定表现，让他在今年晋升到了球队一线队。

李康英（瓦伦西亚，进攻中场，2001年2月19日）

他的合同有一条价值8000万欧元的买断条款足以说明这位声名鹊起的中场球员的真实能力。最近有报道说巴伦西亚准备帮助李康英成为西班牙公民，这样他就可以避免韩国的兵役问题。2018年1月，在跟着青年队比赛之后，并在8月表示:“现在我很高兴能与这个伟大的俱乐部续约。我需要继续努力工作，日复一日，以达到我的最佳能力。我在7年前加入瓦伦西亚，这对我来说几乎是一辈子的事情，这里的每个人——我的队友，教练组——都对我很好。”

埃里克·加西亚（曼城，后卫，2001年1月9日）

“加西亚现年17岁，但他踢得就像24岁或25岁的球员一样。”加西亚在季前为曼城出场后，瓜迪奥拉说到。这位16岁时从巴塞罗那签下的加泰罗尼亚中后卫曾效力于俱乐部U18青年队，是欧足联青年联赛中的首发球员，也是该队最年轻的球员，并在上届欧洲杯上担任西班牙U17青年队队长。身高不到183厘米，他不是最高大的中后卫，速度特别快。当他抵达英格兰时，他承认足球文化的冲击是很有意义的,。但他很聪明，阅读比赛能力出众，善于化解危险，有承担责任、组织防守和领导的个性。他的球感也很好。西班牙人称之为“don”:一种才能，一种特殊的触觉，一种难以名状的东西。在夏天签下了他的第一份职业合同，瓜迪奥拉非常喜欢他。