足坛新一代：关注全球60位年轻天才球员们（十二）

土耳其的生力军也没有落后，出现在了60位最有天赋的年轻球员的名单中。

穆罕默德·塔哈·特佩（阿特诺度，门将，2001年1月1日）

特佩似乎要追随18岁门将伯克·奥泽尔的脚步。今年夏天，奥泽尔高调地从同一家俱乐部转会到费内巴切。特佩吸引了欧洲各地球探的广泛兴趣，从U15起他就一直是国家队的一员，并且很有可能会代表他的俱乐部参加本赛季的青年欧冠比赛。尽管年纪轻轻，但这位土耳其U17国脚在场上和场下都非常成熟，表现出土耳其足球界少有的职业水平，这颗冉冉升起的新星有望在不久的将来被提拔至成年国家队。

阿塔雷·伊尔狄里姆（阿特诺度，边锋，2001年9月29日）

在培养出Cengiz Ünder和Cağlar Soyuncu后，所有人都在关注这家青训发展备受瞩目的阿特诺度队，而伊尔狄里姆是这条青训生产线上最新冒起的球员。这位可以胜任前锋位置的左脚边锋进入了土耳其U17，有消息称他将在本赛季进入阿特诺度一线队。作为一名如此年轻的球员而言，伊尔狄里姆有着令人印象深刻的射门技巧，尤其是在射程范围方面，而且截止至2018年9月中旬，他在青年队攻入了76球。这名年轻球员的速度和盘带能力令人将其比作Ünder，后者在去年夏天以史上最贵土耳其国脚身价从土耳其超级联赛转会罗马。

康拉德·德·拉·弗恩特

大多数年轻的美国球星都会去了德国延续他们的足球训练，但当德·拉·弗恩特还是个孩子的时候，他的家人从迈阿密搬到了西班牙，在巴塞罗那重新安了家。他是巴萨青年队的一员，并在本赛季参加了青年欧冠的比赛。德·拉·弗恩特最近一次代表国家队出场是在美国U18青年队，他爆炸性的速度让敌方防守麻烦不断。

法昆多·米兰（防卫者竞技，前锋，2001年2月3日）

在为少年队效力的两年中，他在防卫者竞技攻进118球(包括7个帽子戏法)。在职业生涯处子秀的那天，他在10分钟内就进了两球。虽然他还没有在2018赛季进球，但他正在积累宝贵的经验，而且已经踢了10多场一线队比赛。他是乌拉圭U20的一员，是典型的南美九号位球员：身体非常强壮，在门前有致命的杀手本能。

埃米利亚诺·戈麦斯（防卫者竞技，前锋，2001年9月18日）

戈麦斯在16岁时就开始了他的职业生涯，并随法昆多·米兰效力于俱乐部和国家队。希望，几乎是期待他们将成为未来的路易斯·苏亚雷斯和埃迪森·卡瓦尼。戈麦斯不是一个典型的9号球员，他更喜欢从更深的位置进入禁区，然后再得分。他将在明年1月的南美锦标赛上成为U20国家队的一员。