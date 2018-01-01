足坛新一代：关注全球60位年轻天才球员们（十一）

三位来自西班牙的小将出现在了60位最有天赋的年轻球员的名单中。

维克多·莫莱霍（马竞，进攻中场，2001年1月21日）

不久前，莫莱霍上传了两张照片：一张是他小时候的照片，大概10岁左右，和迭戈·科斯塔一起露齿而笑。另一张照片是在那八、九年后，他再次与科斯塔并肩作战，这次是作为队友一起参加训练。莫莱霍在去年夏天成为马竞一线队中首位出生于本世纪的球员；今年夏天，他成为了首位出生在本世纪为马竞取得进球的球员，他在季前赛对阵巴黎圣日耳曼时攻入一球。在对阵阿森纳的点球大战中，他也罚进点球。他出生在托莱多省一个不到人口4000人的小镇，10岁就在马竞就开始了训练，进入了俱乐部的少年队（U13-U14）。他是一名矮小、拥有强劲左脚的攻击型中场，通常踢右路，而不像传统边锋那样。他也可以出任前锋身后的位置，其盘带能力相当出色，且与队友配合默契。

佩雷约·莫里拉（希洪竞技，前锋，2001年7月12日）

莫里拉出生在奥维耶多，年轻时发生了一场滑雪事故，差点导致他的足球生涯还没开始就结束了。然而不久之后，他加入了希洪竞技，成为了球队首位出生在本世纪上演一线队首秀的球员。在西班牙乙级联赛首轮对阵阿尔科康的比赛中，17岁零1个月零6天的他在比赛末段替补上场。伤病给了他这样的机会，但直到9月在国王杯对阵努曼西亚的比赛中进球之前，他未能再次获得上阵机会。他赛后开玩笑说道：“我会把这件球衣留给我的孩子们……当我有他们的时候。”希望慢慢带领莫里拉进步的前西班牙国脚兼球队主帅鲁巴拉格说：“这对他来说是件好事。”莫里拉在国王杯的表现给人留下了深刻的印象，他正与一线队一同训练，是一位惯用左脚、果断、强壮且积极向上的10号位球员，射门迅速，控球很好，他是最近西班牙U19名单三位出生在2001年的球员之一。

纳比尔·图阿滋（曼城，前锋，2001年2月1日）

17岁时，他在曼城23岁以下青年队的首场比赛中连续上演帽子戏法，引起了人们对图阿滋的极大关注。这位西班牙出生的摩洛哥前锋是巴萨体育主管贝吉里斯坦的高徒，曾说服英超冠军支付35万欧元从瓦伦西亚签下他。图阿滋是一个传统的目标球员，他最好的品质之一就是他的全能。这位前锋的衔接能力和射门能力一样令人印象深刻，这帮助他在去年19次出场中打入12球，并在去年夏天进入曼城的季前赛阵容。

凯文·阿科曼（赫根，中场，2001年5月24日）

一名防守意识很强的中场球员，他非常强壮(他曾经是一名摔跤手)，因此身体素质非常好。去年，年仅16岁的他在瑞典顶级联赛中首次亮相，并在今年夏天英格兰举行的U17欧洲杯四分之一决赛中担任瑞典国家队队长。他走了一条不同寻常的道路，来到了巅峰。在14岁时，他离开了顶级球队哥德堡，去了第六级别球队MBIK，因为他觉得自己在足球教育方面没有得到应有的支持。另一家哥德堡俱乐部哈肯(Hacken)在2017年收购了他，他在那个赛季完成了自己的一线队处子秀。皇家马德里和本菲卡都有兴趣，而且两家曼彻斯特俱乐部都有约他试训，但他已与俱乐部签订了一份直至2021年的新合同。

朱利安·冯·穆斯

冯·穆斯拥有成为顶级射手所需要的一切:速度、敏捷、敏锐和良好的心态。在球场下，他可能缺乏一点注意力(众所周知，他会丢钥匙等等)。但在球场上，他如剃刀般的锋利。鲁尼是他的偶像，曼联是他最喜欢的海外俱乐部。在加入草蜢队之前，他的职业生涯是从萨尔马撒克（有1450名居民）的一个小村庄开始的。去年夏天巴塞尔用100万英镑左右签下他并表示说:“他有令人难以置信的天赋，我们期待他进入一线队。我相信他将来会给我们带来很多快乐。”冯·穆斯不喜欢酒精和派对，他只专注于足球，同时他是瑞士u17青年队的队长。