足坛新一代：关注全球60位年轻天才球员们（六）

从格鲁吉亚神奇小子到拜仁的卡特巴赫，我们选出了2001年以后出生的60位最有天赋的球员。

穆萨·朱瓦拉（切沃，边锋，2001年12月26日）

穆萨·朱瓦拉的故事也许是去年最温暖人心的故事之一。在冈比亚，朱瓦拉很小就成了孤儿，由祖父抚养长大。几年前，朱瓦拉作为一名无人陪伴的未成年人横渡地中海，在西西里岛海岸登陆。一名意大利律师最终收养了这个小男孩，并帮助他与意大利足球联合会(Italian football federation)就比赛权进行斗争。去年11月底，他最终获得了参加比赛的权利。朱瓦拉现在效力于切沃，在15场比赛中攻入8球。他的主要激励来源？获得足够的成功来“回报”他的新父母。

朱利科·达维塔什维利（第比利斯火车头，进攻中场，2001年2月15日）

在客场攻入四球并不是没有被注意到，特别是如果是在国际比赛中，或者是由中场球员打进四球的话。在2018年17岁以下欧洲杯预选赛中，达维塔什维利在马其顿就做到了这一点，六场比赛进了七球。他是一名全能的攻击型中场，经常首发10号位。他技术非常好，总是渴望与防守队员对抗，喜欢远距离射门，视野开阔，这让他能够灵活地短传和直塞。17岁的他充满了自信，在火车头的一线队里经常主罚定位球，尽管他是队里最年轻的球员。已经引起了俄罗斯大男孩们的兴趣，但是现在他渴望在他现在的俱乐部继续取得进步。

柯维查·克瓦拉茨克赫利亚（拉斯塔维，边锋，2001年2月12日）

格鲁吉亚，过去以伟大的进攻球员而闻名，长期以来一直缺少这样的天才。然而，克瓦拉茨克赫利亚在未来的几年里有望成为这个国家的宠儿。和许多年轻的格鲁吉亚人一样，他在技术上很有天赋，但他的其他特点也使他脱颖而出。作为第比利斯迪纳摩学院的产物，他身体很棒，步伐和速度都很好，一对一的时候总是难以捉摸。至关重要的是，他也乐于使用两只脚踢球。在他的国家，人们从未将他与过去任何一位著名的足球运动员进行比较，但如果我们看看其他地方，就会想起三个名字：朱利安•德拉克斯勒(Julian Draxler)、朱利安•勃兰特(Julian Brandt)和勒罗伊•萨内(Leroy Sane)。克瓦拉茨克赫利亚在16岁的时候就开始了职业生涯的处子秀，在2018年青年欧洲杯预选赛中，他为格鲁吉亚17岁以下青年队球队制造了三球，并带领球队进入淘汰赛阶段。他吸引了拜仁慕尼黑、莫斯科火枪队和一些意甲俱乐部的兴趣。

奥利弗·巴蒂斯塔·梅尔（拜仁，进攻中场，2001年2月16日）

2016年夏天，拜仁凯泽斯劳滕为这位15岁的少年支付40万欧元，看来是明显看到了球员的潜能所在。他非常有技巧，有非常好的过人能力，可以踢大多数进攻位置。当他从左边锋切入右脚射门时，他的状态可以说是最好的。上赛季效力于拜仁的两支球队：U17(17场比赛进22球)和U19(24场比赛进11球)。今年他在拜仁23岁以下青年队首次亮相，并签下了一份新的长期合同。“奥利弗是个大天才。”拜仁体育主管哈桑·萨利哈米季奇说，“我们很高兴能把他和俱乐部联系在一起。我们的目标是进一步发展他。巴蒂斯塔·梅尔很有可能进入一线队。”今年，因为他是同龄组中最好的三位选手之一而获得了弗里茨·沃尔特银质奖章。看看他是如何应对炒作的，将是一件有趣的事情。

诺亚·卡特巴赫（科隆，后卫，2001年4月13日）

弗里茨·沃尔特金质奖章是德国青年球员能获得的最大、最重要的奖项，今年卡特巴赫获得了这个奖项。为了取得今天的成就，他付出了很多努力，他的父母也是如此。在过去的10年里，他的父母开车送他从比利时边境附近的家中往返70公里，到科隆参加训练和比赛。卡特巴赫是一名强壮而有活力的左脚球员，他射门脚法很好，而且意志坚定，纪律严明。他还年轻，可以为U17球队效力，上个赛季的大部分时间他都在科隆19岁以下的球队度过。