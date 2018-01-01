足坛新一代：关注全球60位年轻天才球员们（八）

来自日本的一位足球小将出现在了60位最有天赋的年轻球员的名单中。

帕尔菲特·奎亚冈（阿比让体育，中场，2001年2月22日）

帕尔菲特·奎亚冈的故事是一个非常常见的职业生涯管理不当的故事。这位盘带型 中场在15岁时首次代表阿比让体育队上场，在那一年里，他持续赢得观众的喝彩，并被评为科特迪瓦联赛最有前途球员，但随后陷入困境。几个月后，一些人声称是奎亚冈的代表，这位年轻的球员与父母断绝了关系，改了名字，并在接下来的一年里跟随上述所谓的经纪人闯荡欧洲，在摩纳哥和巴塞罗那进行了试训。尽管都给这两家俱乐部留下了深刻印象，但由于行政方面的阻碍，最终未能达成一致。安德莱赫特提出了交易，他们准备在奎亚冈身上投资20万欧元，但阿比让体育拒绝了。直到奎亚冈在2018年9月初回到阿比让，其欧洲之旅是科特迪瓦媒体争相报道的话题。阿比让体育坚称奎亚冈的合同到2019年才结束，在与俱乐部和家人和解后，奎亚冈能否专注于未来，重塑作为非洲最优秀年轻才俊之一的声誉，还有待观察。

久保健英（横滨水手，进攻中场/前锋，2001年6月4日）

四年前，当《卫报》新生代球员栏目推出时，久保健英只有13岁，但即便如此，他的知名度仍高于同期获得提名的所有日本球员。作为一个2001年出生的孩子，他终于有资格出现在这些页面，并在国内顶级联赛中留下了自己的印记。久保健英的早期名声来自于他在巴塞罗那为小学生举行的试训的表现，这使得他在2011年10岁时直接进入了著名的拉马西亚学院。他在加泰罗尼亚给人留下了深刻的印象，并且在14岁以下的球队中取得了成功，但却因为国际足联对俱乐部从西班牙以外的国家引进未成年球员而实施了制裁。这使得他回到了家乡东京FC队——15岁5个月零一天——在2016年11月，他为U23在J3联赛首次上阵，成为j联赛有史以来最年轻的球员。接下来的2017年，久保健英升入一线队，并参加U17和U20的世界杯，但人们的关注点一直是久保健英的未来。他身材瘦小，盘带技术精湛，对进球有着敏锐的嗅觉，意料之中的是，他被称为“日本梅西”，许多人认为他18岁时会回到巴塞罗那。但今年8月，他出人意料地选择租借给横滨水手，以寻求在J1联赛的上阵机会，并在首秀对阵伊涅斯塔所效力的神户胜利船攻入一球。巴黎圣日耳曼被认为在明年夏天有兴趣签下他，而曼城足球集团在横滨水手的20%股份可能有利于曼城进行转会操作。

塞巴斯蒂安·马丁内斯（瓜达拉哈拉，前锋，2001年1月6日）

马丁内斯在这个年龄段中比同龄人领先一步，看看他加盟芝华士后的进球记录，你就会知道他的能力。这名前锋本赛季在U17的比赛中几乎每场都能攻入一球，他也在俱乐部U20梯队有过出场。马丁内斯在芝华士的情况意味着人们会把他和埃尔南德斯进行比较，但是马丁内斯比起这位墨西哥巨星更加全面，他看起来拥有现代足球中前锋所需要的全面火力;他既擅长在对手防线身后跑位，也擅长在侧翼游弋。出生于韦拉克鲁斯的马丁内斯13岁时从芝华士在塔巴斯科的一个青训学院加盟，而且他母亲给他起的昵称叫“El Chevy”，他母亲显然不喜欢他小时候别人叫他“Sebas”。他是墨西哥青年队的重要一员，最近帮助墨西哥U18在日本 新泻锦标赛中获得第二名。

迈伦·博阿杜（阿尔克马尔，前锋，2001年1月14日）

他曾在阿尔克马尔一线队效力，于2018年5月6日上演首秀，在那之前他因膝伤缺阵近一年。他可能没有踢出他的最佳表现，但球迷们仍然高呼他的名字。队长乌特·沃格霍斯特转会沃尔夫斯堡后，他在2018-2019赛季开始成为俱乐部的头号前锋，尽管俱乐部在他的替补比约恩·约翰森身上花了数百万。不幸的是霉运再次降临，在9月16日对阵费耶诺德的比赛中，博阿杜脚踝受伤。他将休养数月，但几天后他表示:“我没事，我很快就会回来。”这显示出他强大的精神力量。博阿杜是一个值得长期关注的球员，荷兰足坛传奇威廉姆·范哈内亨对新秀很有眼光，他将博阿杜形容为“一个真正的足球运动员，一个普通人”。这听起来可能不太好听，但出自实事求是的范哈内亨口中，这应该被视为一种极大的赞扬。博阿杜回应说：“我很荣幸荷兰足球界如此伟大的一个传奇说了这些关于我的事情。”

戴肖恩·雷丹（切尔西·前锋，2001年2月2日）

当他七岁在阿姆斯特丹为业余俱乐部效力时，有一段非常温馨的视频。他想问阿贾克斯中场埃马努埃尔松问题，但他太害羞了，不敢这么做。第二次，他鼓起足够的勇气问:“我要做什么才能成为像你这样的职业球员?”埃马努埃尔松的回答：“努力训练，在路上有一些运气。”十年后，雷丹找到了自己的运气，他的职业道德显然得到了回报。他经常为切尔西U23球员们踢球，并为他们打进了很多进球，并带领荷兰在英格兰获得了2017年欧洲杯冠军。他被认为是切尔西最大的天才之一。考虑到他在2017年离开阿贾克斯去切尔西之前，他在考虑退出比赛的时候，他的进步是非常值得注意的。他还收到了来自曼城、曼联和莱比锡的报价。阿贾克斯非常想留住他，但是对这个年轻球员来说太过分了，因为他已经6个月没上场了，这是一个他会后悔的决定。“这是一件愚蠢的事。”他后来告诉媒体。