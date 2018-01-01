足坛新一代：关注全球60位年轻天才球员们（九）

来自挪威的足球小将们出现在了60位最有天赋的年轻球员的名单中。

乔舒亚·基托拉诺（奥特，中场，2001年8月3日）

基托拉诺出生在民主刚果共和国，四岁时搬到挪威，有七个兄弟姐妹，其中大多数都成为了足球运动员。约翰·基托拉诺比乔舒亚大一岁半，去年夏天从奥特转会至了狼队，但乔舒亚无疑更有天赋。约翰是一名后卫，而乔舒亚是一名技术上很有天赋的中场球员，他在挪超联赛上迅速蹿红。在9月初对阵莫尔德的一场大战中，基托拉诺在中场休息后被替换上场后证明了自己可以发挥更大的作用。他完全改变了比赛，并送出了一次助攻，将比分改写为1:1。自从他成为首发后，给人留下了非常棒的印象，他在最近签了一份到2021年的合同。不过，奥特很可能在合同到期之前高价将其出售。

埃德瓦德·泰格塞斯（利物浦，中场，2001年1月23日）

这位挪威人在2014年与利物浦签订了一份前置合同，并在三年之后正式加盟了利物浦。在他刚刚结束的第一个赛季，在U18和青年欧冠的比赛中，他在中场踢得就像杰拉德一样，不过到赛季接近尾声时受伤。泰格塞斯从小就崇拜杰拉德，并常常穿着利物浦的8号球衣。他更喜欢踢拖后中场，保护身后的四名后卫，并在有需要的时候进行压迫。他是个精力充沛的球员，传球范围广，控球非常自信。杰拉德称赞他愿意为球队做任何事情，并把他比作米尔纳。杰拉德在泰格塞斯作为首发左后卫出战马里博尔的青年欧冠后，说道：“他就是那种球员，就像米尔纳那样。他惯用左脚，但如果你有需要的话，你可以将他安排至右后卫或右边锋的位置上。泰格塞斯会完全按照指令做；他就是那类型的球员。我喜欢他，喜欢指导他，他有一个伟大的未来。”

费尔南多·卡多佐（奥林匹亚，中场，2001年2月8日）

巴拉圭甲级联赛有一条规定，1999年以后出生的巴拉圭球员必须至少上场一分钟。卡多佐已经做了更多的事情，成为了他家乡最受欢迎的两家俱乐部之一——奥林匹亚的正式首发球员。卡多佐是一名多功能中场，可以在4-4-2（他更喜欢在右边）中踢左路或右路，也可以在4-3-3中踢边锋。2018年，他在巴拉圭联赛踢了23场比赛，进了3球。

乌玛洛·安巴罗（本菲卡，边锋，2001年5月6日）

安巴罗是他那一代中最常被谈论的球员之一，他与包括曼联在内的许多顶级俱乐部都有联系。去年1月，他前往德国与莱比锡签约（据报道金额在2000英镑），但在最后一分钟交易告吹。他出生在几内亚比绍，13岁时移居葡萄牙，代表16岁以下、17岁以下和19岁以下的葡萄牙国家队参赛。自2015年以来一直是本菲卡的球员，也是俱乐部U23的一员。他是左撇子，喜欢在右边踢球。他脚下的球很有侵略性，运球技术很好，射门转换率也很高。

乔万·马尔科维奇（克拉约瓦，前锋，2001年3月22日）

马尔科维奇出生于贝尔格莱德，父亲是塞尔维亚人，母亲是罗马尼亚人。他在罗马尼亚由外祖母抚养长大，一开始因为身高问题(他非常高)而陷入挣扎。对手经常怀疑马尔科维奇年龄，罗马尼亚足总不得不去其出生的医院询查，以平息这些争论。马尔科维奇在青年联赛进了数百个球，在16岁生日时，克拉约瓦给了他第一份职业合同。早在15岁的时候，他就在一场杯赛中首次代表一线队出战，并希望能够追随偶像伊布的脚步。虽然一系列的伤病暂时阻止了他的进步，但是他坚信已经迈过了这些问题。他重返克拉约瓦一线队，并在对阵RB莱比锡的欧罗巴联赛资格赛中出场。