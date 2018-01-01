足坛新一代：关注全球60位年轻天才球员们（七）

终于有一位门将出现在了60位最有天赋的年轻球员的名单中。

卢卡·恩比豪恩（多特蒙德，门将，2001年2月27日）

在2018年的欧洲杯上，德国17岁以下的球员经历了一段痛苦的时光，但少有的几名未受影响的球员之一就是恩比豪恩。在小组赛0:3负于荷兰队和1:5负于西班牙队的惨痛失利中，这位门将几乎没有任何失误。恩比豪恩有如此强烈的心理，挫折丝毫不会影响他。他拥有成为顶级门将所需要的一切：强壮、健壮、反应迅速，而且在一对一的情况下表现出色。他控制着禁区，也许最重要的是，他的脚法非常好，任何一个现代守门员都必须如此。上个赛季的大部分时间都在多特蒙德的U19球队度过，人们把他和俱乐部传奇人物斯蒂芬·克洛斯(Stefan Klos)相提并论。克洛斯在加盟流浪者队之前曾获得德甲和冠军联赛冠军。与身高5英尺11英寸的克洛斯一样，他不是最高的门将，但与克洛斯不同，他仍在成长。

阿拉亚尔·萨义德（埃斯特拉尔，前锋，2001年6月29日）

在2017年U17世界杯上，他展示了自己的实力，伊朗打入了八强。他在对几内亚的比赛中攻入的一球证明了他的实力：从球门附近跑开，突然在禁区边缘转身，射向远处的球门顶角。他为亚洲最大的球队之一德黑兰的埃斯特拉尔效力，现在已经稳坐球队的替补席。

尼古拉·法你奥利（尤文图斯，进攻中场/前锋，2001年2月12日）

法尼奥利被召入尤文图斯一线队进行季前训练，他是全场最年轻的球员，但他的入选并非偶然。阿莱格里被这名少年的才华和踢球方式深深打动，在今年9月的一次新闻发布会上，他无意中提到了法尼奥利的名字，并宣称“很高兴看到他踢足球”。法尼奥利他的教练在风格上比作了皇马的伊斯科。他最喜欢占据中场和进攻之间的空间，这样他就可以把队友带到进攻中去。

彼得罗·佩莱格里（摩纳哥，前锋，2001年3月17日）

考虑到17岁的佩莱格里已经在意甲和法甲联赛上踢球了，并在去年以1700万英镑的身价从热那亚转会去往摩纳哥后，这名球员实在是太让人惊讶了。不过，在15岁零280天的处子秀之后，他也是意大利顶级联赛中最年轻的球员之一。最近他又成为了摩纳哥历史上最年轻的球员(16岁10个月30天)。由于他的技术和身高，人们把他和伊布拉希莫维奇相提并论(他把这位瑞典人列为自己的偶像之一)。热亚那主教练伊万·尤里奇说：“我们一直在训练他。他还很年轻，但一直在学习。他以前总是在禁区内，但是现在他也会从禁区外进攻，他的左脚已经进步了很多。他可以成为一个伟大的球员。”他已经是意大利U19国家队球员了。

埃迪·萨尔西多·莫拉（国际米兰，前锋，2001年10月1日）

萨尔西多出生在热那亚，父母是哥伦比亚人，他曾在格里芬的青年队与彼得罗·佩莱格里一起踢球，但与他的朋友不同的是，他还没有在国家队获得首次亮相的机会。他被租借到国米俱乐部可能会进一步推迟这一里程碑的到来，但是交易的条款让我们看到了他的潜力。为了能使租借成为永久转会，蓝黑军团需要在明年夏天支付1500万英镑。萨尔西多是一名多才多艺的前锋，他的速度和步法可以一对一地击败他的对手。他的身高约为1.88米，在年轻时就已经学会从身体上制衡对手，因此他在空中争球方面也能发挥作用。