足坛史上最佳射手？C罗需要如何才能超越贝利？

这位球星的经纪人门德斯声称他比贝利的职业记录少了68个进球，但是如果把热身赛包括在内，这个数字是无法达到的。

葡萄牙超级经纪人门德斯在称赞他的精英客户时，很少会害羞。当然，这是工作的一部分，也是克里斯蒂亚诺•罗纳尔多等球星继续信任这位老谋远虑的商人来处理他们事务的原因之一。

然而，上周门德斯做出了一个相当惊人的论断，立即引发了广泛的争论。最重要的是C罗，他刚刚为葡萄牙国家队贡献了一个里程碑式的进球，在他那本已令人印象深刻的进球纪录上又添一笔；而不是别人，正是贝利，他拥有职业足球领域最大的——对许多人来说，也是最有争议的——进球记录。

“他的数字不会说谎，点亮克里斯蒂亚诺·罗纳尔多打破记录的势不可挡的方式。这让他跻身足球历史上最好的球员，与排名第二的有很大的不同，因为他代表了不同俱乐部(无论是英格兰、西班牙还是现在的意大利，以及葡萄牙国家队)。”当谈到他的客户时，门德斯说道。

“事实上，有了克里斯蒂亚诺·罗纳尔多，葡萄牙已经参加了三次决赛，并赢得了其中的两次。”

“克里斯蒂亚诺已经达到了700个进球的非凡里程碑，但我毫不怀疑他将超越贝利成为足球史上最好的射手，他将在尤文图斯做到这一点。”

“毕竟，68个进球对这位非凡的克里斯蒂亚诺·罗纳尔多来说并不算多，不是吗？这也是因为我相信他的最佳状态还没有到来。”

尽管C罗的进球率不容小视——而且，由于上周六对阵博洛尼亚的进球，他的进球总数现在达到了701——但仍然需要相当乐观的观察者才能看到他在职业生涯的最后几年超越这位巴西巨星。

贝利在桑托斯、纽约和巴西国家队效力期间，至少为767次官方进球。如果把在他统治世界足球的20年里所参加的无数友谊赛、巡回比赛和表演赛算在内，那么这个著名的数字是1281个进球，这个数字实际上是任何现代足球运动员都无法达到的。

贝利近60年来的惊人数据的有效性当然不时受到质疑。不满足于无视那些非官方的进球——在一个非常真实的意义上，足球的原型10号是他自己成功的牺牲品。他桑托斯的一面被世界各地的俱乐部渴望一睹明星,无论付出多大的代价,那些怀疑论者还指出,他从未在欧洲,填充他的记录在大西洋彼岸的所谓弱圣保罗州锦标赛等赛事。

一位愤怒的巴萨球迷，被贝利对梅西的批评所激怒，甚至在一个名为“贝利：足球史上最大的骗局”的推特帖子中，详细描述了这位传奇人物面对的“软弱”对手。这条帖子被删除后，迅速传播开来，但这样的侮辱只能偏离目标。

事实上，保利斯塔锦标赛的竞争水平是多种多样的，圣保罗的重量级俱乐部和当地的业余俱乐部之间的竞争也是多种多样的。但在桑托斯、圣保罗和科林蒂安斯也拥有三个俱乐部世界冠军，和西班牙和意大利一样多，比英格兰还多。

从贝利到内马尔，从苏格拉底到卡雷卡，从雷伊到加布里埃尔·热苏斯，地区性锦标赛帮助许多巴西球星在通往明星之路的路上迈出了职业生涯的第一步。这些进球数据可能是有溢出，但是有这么多的顶级球员散布在圣保罗州的精英俱乐部中，贝利帮助桑托斯举起的10个冠军是一个独特的、辉煌的成就。

如果你也想谈谈竞技水平，那么贝利和罗纳尔多各自在国际赛场上的记录也值得一看。这位葡萄牙偶像在国家队的进球时95个，比其他任何现役球员的进球都要多，也超过了贝利的77个，但在对手方面，他却经常收到无法批评。

他的记录中有打进安道尔5球；另外5球由亚美尼亚和拉脱维亚承担；打进4球的对手是卢森堡、立陶宛、匈牙利、法罗群岛和爱沙尼亚，这些国家在国际足坛甚至都算不上中游国家。在罗纳尔多的95粒进球中，只有4个来自与之前的世界杯冠军的较量中，而且在淘汰赛阶段一个进球也没有。

贝利却在四届世界杯上都有进球，有两次在决赛时刻并赢得了三个个人奖项。而且，当罗纳尔多充分利用欧足联预选赛的不平衡来提高自己的数据时，巴西人的进球绝大多数是针对顶级对手的：对阿根廷的6个进球，以及对法国、西德、意大利、英格兰和伟大的尤西比奥的葡萄牙队的更多的进球。

这一切都发生在一个经常发生令人毛骨悚然的身体暴力的时代。公平地说，虽然罗纳尔多是比在1960年代和70年代进球稀少时期成为明星的，足球已经发展成一个更加封闭运动,尤文图斯7号从来没有面临过诸如1966年在对阵保加利亚和葡萄牙时遭遇的恶性铲球而导致伤退的那个年代。

最后，正如我们希望看到的那样，由于上述原因，很难从几代人之间的这种比较中得出坚定的结论。罗纳尔多将成为他那个时代最伟大的球员之一，当然也是一个传奇的射手，不管他是否能继续获得67个进球，他都将超越这位巴西传奇。不管他最终在挂靴的时候进了多少球，他注定要和贝利一起成为足球史上的传奇人物。