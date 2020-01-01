越来越香 弗洛伦蒂诺：库尔图瓦是世界最佳门将

在西班牙超级杯战胜对手马竞的比赛中，这位皇马门将扑出了一个点球。

皇家马德里主席弗洛伦蒂诺·佩雷斯表示，在帮助球队赢得西班牙超级杯后，守门员库尔图瓦是“世界上最好的”。

在沙特阿拉伯吉达进行的马德里德比以0-0结束后，皇家马德里凭借点球大战4-1获胜，第11次获得冠军。

萨乌尔·尼古兹在点球大战中击中了门柱，随后库尔图瓦扑出了托马斯·帕蒂的点球，继续他在皇马的良好状态。

他的表现得到了俱乐部主席佩雷斯的赞扬，他认为这名门将无人能及。

“我们认为他是世界上最好的门将，他已经证明了这一点。”佩雷斯赛后告诉Movistar Plus。

这名比利时国脚在西班牙期间受到了严厉的批评，但他用这场比赛来回应了这些批评。

库尔图瓦说他一直对扑出托马斯的点球很有信心，同时他也很高兴又一次零失球。

“我们在两场比赛中都踢得很好，今天我们也理应赢得比赛，尽管马竞一直在给压力，我们保持了零失球，我们很高兴赢得比赛。”库尔图瓦说。

“我感觉很舒服，当时我相信自己。”

这名门将还透露，最近对马德里竞技点球的回顾帮助他帮助球队取得了胜利。

“我在替补席上看了点球回放。”库尔图瓦说：“萨乌尔让我有点吃惊，但托马斯我很清楚。他的射门非常用力，非常有力。”

“我很高兴我又一次零失球，而且有漂亮的扑救。这非常重要。”

在加时赛的最后时刻，费德里科·巴尔维德将莫拉塔强行铲倒后被罚下场，皇马只剩下10人。

库尔图瓦称赞了他的球队：“我们非常高兴。这是一场艰苦的比赛，对手是马德里竞技。他们的踢法是等待对方的失误。”

“他们本可以多次获得优势。我扑救了一些，费德阻止了一个。”

“我想我可以用出击阻止阿尔瓦罗，但是他跑掉了，费德拦截了他。我们很好地获得了优势，在点球大战中我们是更有信心的球队。”