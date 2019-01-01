越来越边缘 马蒂奇承认在曼联的未来不确定

塞尔维亚人说他不确定他是否会延长他在曼联的时间，因为他已经和老特拉福德的官员谈过他在俱乐部的位置。

尽管与俱乐部就他的情况进行了讨论，内马尼亚·马蒂奇仍然不确定他的未来是否在曼联。

这位31岁的中场球员是在2017年被他的前切尔西主帅穆里尼奥带到老特拉福德的，他在曼联的第一个赛季只缺席了两场联赛。

然而，一年前索尔斯克亚取代了穆里尼奥的位置，刚刚从腹股沟伤病中恢复的马蒂奇不再是一线队的主力。本赛季他只在英超首发了2次，并且有传闻说他将在明年1月离开俱乐部。

“说实话，我还不知道我要做什么。”他告诉Omnisport：“我和俱乐部谈过，我说直到我在俱乐部的最后一天，我都会尽我最大的努力做一个职业球员。”

“在足球界，你永远不知道会发生什么。我的家人在这里很快乐，我也很快乐，所以我们会看到下一步是什么，如果我离开或留下，但无论我们决定什么，我相信我们会做出最好的决定。”

马蒂奇的合同在这个赛季结束后就到期了，有传言说意甲豪门国际米兰很想把塞尔维亚人带到意大利。

蓝黑军团在上一个转会窗口中从曼联签下了卢卡库和桑切斯，他们的主教练安东尼奥·孔蒂是马蒂奇在切尔西的前主帅。

孔蒂显然给马蒂奇留下了深刻的印象，他热情洋溢地赞扬了这位前意大利国家队主教练。

“安东尼奥对足球很着迷。”马蒂奇透露：“我想他24小时都在想着足球。他做了很多工作，他很好地分析了对手，也分析了他的球队。在战术上，他无疑是世界上最好的教练之一。”

“在身体上，他的球队已经准备好在相同的水平上跑95分钟。（他是一位）非常专业的教练，无疑是世界上最好的教练之一。”

“我相信他会在国际米兰取得杰出的成就，因为他的努力，他会取得成功，这是他应得的。”

在周三对阵科尔切斯特的联赛杯四分之一决赛中，马蒂奇打满了90分钟，但他很可能在周日对阵沃特福德的英超联赛中回到替补席上。