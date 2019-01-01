越挫越强 索斯盖特：经此一役英格兰会更强大

三狮军团的主帅说他的球员在过去72小时的历练中表现得非常好。

英格兰主帅索斯盖特在三狮军团经历了两场艰苦的比赛后，赞扬了队员们的决心。

周五，英格兰在2020年欧洲杯预选赛中以1-2输给了捷克，而在周一的另一场预选赛中，他们又遭遇了来自保加利亚球迷的种族歧视。

周一在索菲亚的比赛中，三狮军团以6-0获胜，但在比赛前和比赛中，主场球迷在瓦西尔·列夫斯基国家体育场发出猴子叫声，破坏了当晚的气氛。在通过体育场的扩音器通知球迷停止恶劣行为后，比赛被暂停。

索斯盖特的球队考虑在半场结束后放弃比赛，但在更衣室里讨论后，英格兰决定在下半场上场。

在经历了一段时间的考验后，索斯盖特表示他的球员们都很好的度过了这段时间。

索斯盖特说：“他们处理一切事情的方式，是因为我们的很多年轻球员没有经历过这些，从周五晚上开始，他们就在面对英格兰困难和糟糕表现所带来的后果，而这经历与在俱乐部相比是独一无二的。所以，我要通过这样管理团队；他们对此的反应非常好。他们对比赛的专注和准备是出色的。就必须处理的问题的广度而言，这份工作是非常出色的。我想不出太多像这样的工作。我们已经在72小时内经历了令人难以置信的事情——足球，非足球，其他一切。”

索斯盖特补充说，他的球队经历了一段艰难的时期，现在他们比以前更加强大了。

“然后，今晚（对他们来说）有一些完全不同的事情要处理，但我们知道今晚有足够的经验，原因有很多。所以，他们的反应，他们的注意力，他们在比赛中暂停和重新进入状态的方式都是非常出色的。所以，奇怪的是，我认为他们实际上从这次经历中获得了力量。他们不应该经历这些。但我认为，就他们处理此事的方式而言，我认为他们不可能以更令人印象深刻的方式做到这一点。”

欧足联周二正式启动了对两支球队的纪律处分程序，其中保加利亚被指存在种族歧视，而保加利亚足协主席米哈伊洛夫也辞去了职务。