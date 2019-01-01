越战越勇 马蒂奇：曼联已经为前四之战做好准备

塞尔维亚中场强调红魔将竭尽全力确保2019- 2020赛季的欧冠联赛会回到老特拉福德。

马蒂奇表示，曼联将尽最大努力争取前四完成联赛，而他们近期的几轮表现非常出色。

在前主教练穆里尼奥的带领下，红魔在英超联赛开局不佳，而他本人也在球队1 :3负于利物浦后被解雇。

然而，从那以后，曼联在各项比赛中赢得了七连胜，加上由于切尔西在酋长球场0:2输给了阿森纳，现在红魔距离前四名只差三分，缩小了差距。

马蒂奇坚持认为曼联有能力进入前四，并获得下赛季的欧战席位。

“在英超，这总是很困难的。”马蒂奇说。

“我们将尽最大努力在赛季结束前进入前四名。”

“我们前面的球队有实力，他们也会为下赛季的欧冠席位努力。”

“但我相信我们有足够的实力与他们竞争。”

“我们将竭尽全力，努力让我们的支持者高兴。”

在曼联2:1战胜布莱顿之后，代理教练索尔斯克亚对马蒂奇的中场搭档埃雷拉给予了特别的赞扬。

“安德是一名中场球员，他的身体素质与博格巴和马蒂奇有些不同。他跑动非常积极。即便在带球奔跑时也踢得很简单。”索尔斯克亚说。

“他在禁区内也有一些不错的跑动，虽然我们经常鼓励博格巴更多地出现在禁区里，以及阿什利·扬可以从右路插入，但我永远不会阻止他在禁区内跑动，希望他能继续像现在这样的状态。”

曼联将在足总杯第四轮前往酋长球场客场挑战阿森纳，然后在英超联赛中主场迎战伯恩利。