超越青木 布朗：威廉姆斯从默默无闻到一鸣惊人

前红魔后卫很高兴看到另一位土生土长的天才踏上了他曾经在老特拉福德登上顶峰的道路。

韦斯·布朗说，布兰登·威廉姆斯“从默默无闻”到成为曼联的明星，这位19岁的后卫在2019- 2020赛季的影响力甚至超过了梅森·格林伍德。

红魔希望他们著名的青训系统的一个成品能在这个赛季的一线队里给人留下积极的印象。

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然而，索尔斯克亚已经发掘了许多本土球星的潜力，这是曼联在另一场以年轻人为核心的重建计划。

威廉姆斯已经成为这些计划的一个关键部分，布朗是赞扬这名青少年的迅速崛起的其中之一。

前红魔后卫告诉曼联官方网站说：“他真的是一鸣惊人。”

“赛季开始时，很多人都把注意力放在了梅森·格林伍德身上，认为他是下一个成功的年轻球员，因为每个年轻球员都知道他。”

“他在各个级别的进球记录都很出色，加上他上个赛季在一线队的表现，所以人们期待他本赛季会有出色的表现。布兰登，虽然，已经进入了一线队，但从第一场比赛开始就在大步前进。”

“他一下子就进入了角色。没有多少人知道他是谁，但他每次比赛都表现得非常出色。就好像他已经打了很长一段时间了。”

“我记得我和U23的某个人谈过，还有其他球员比他更出色，但有时就会这样。你需要休息，你去到了更大的舞台上表现得更好，只是因为球队的需求。你差点就进了一队，但你还需要继续前进。”

威廉姆斯在防守上的务实态度赢得了很多赞扬，布朗很高兴看到一个有前途的年轻球员毫无畏惧地上场，尽管他面临着明显的压力。

前英格兰国脚补充道:“他陷入困境，但是他接受了每一次的挑战。”

“他不会试图回避任何事情。他不会让步的。”

“有些教练，当你遇到一个年轻小伙子时，他们会告诉你他只是个年轻人，只有几场比赛，试着多给他一些压力。我相信这也会发生在布兰登身上，他每次都接受挑战。”

“作为一名后卫，在比赛中赢得前几个挑战总是很重要的。如果你这样做了，那么你的对手就必须重新考虑他们将要做什么。”

“如果他能处理好面对的每一种情况，那对他们来说就很困难了。在比赛之前，经验丰富的职业球员会试图给他压力，但他似乎喜欢这样。他接受了挑战并勇敢面对了挑战，这是非常重要的。”

“我喜欢他的一点是，他似乎一点也不害怕。他基本上是在踢自己的比赛。我认为奥莱已经看到了他所能做的，他知道他可以轻松地向前推进，他很乐意让布兰登去打他自己的比赛。这是非常令人兴奋的。”