超越梅西！姆巴佩刷新欧冠15球得主年龄纪录

20岁的大巴黎前锋在昨晚5-0大胜布鲁日的比赛中上演帽子戏法，因此成为了史上最年轻的欧冠15球获得者。

由于刚刚伤愈复出，姆巴佩并没有在与布鲁日的欧冠小组赛中首发亮相。下半场第52分钟，他替补出场，最终贡献三球一助帮助法甲冠军在客场5-0大胜对手。

本场比赛过后，姆巴佩目前的欧冠进球数已经上升至15球。加之他20岁零306天的年龄，他已经超越梅西，成为了欧冠历史上达成15球成就的最年轻球员。

此前的梅西是在21岁零288天时收获了自己的第15粒欧冠进球，当时他刷新的是皇马传奇劳尔22岁零163天的欧冠15球年龄纪录。

而欧冠替补出场上演帽子戏法的剧情上一次发生，还要追溯到2008年。当时比利亚雷亚尔球员略伦特在面对奥尔堡的比赛中，同样是替补出场独中三元，帮助黄色潜水艇在主场6-3击败对手。

而回到法甲赛场，虽然一直遭受伤病问题困扰，但姆巴佩赛季至今的5次出场就已经为大巴黎贡献了2球3助。

上周六与尼斯的联赛比赛，主帅图赫尔直到第83分钟才将姆巴佩替换上场，但仅仅过了5分钟，法国国脚就为球队再下一城，并且在伤停补时阶段为伊卡尔迪送上助攻，帮助法甲领头羊4-1锁定胜局继续领跑。

回顾2018-19赛季，姆巴佩在各项赛事中狂轰39球，贡献17次助攻，与第六次加冕欧洲金靴的梅西，差距仅仅为3粒联赛进球。

周二击败布鲁日后，大巴黎也刷新了他们的欧冠历史，第一次连续赢下了包括主客场在内的4场欧冠比赛。图赫尔的球队目前积9分稳坐A组头名，领先排名第二的皇马5分，尽管后者在昨晚的比赛中1-0小胜对手全取3分。