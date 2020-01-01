超越传奇 瓜迪奥拉：为阿圭罗破纪录而骄傲

这名前锋在英格兰顶级联赛中创造了外籍球员的进球纪录，他的帽子戏法赢得了主教练的赞扬。

曼城主帅瓜迪奥拉称赞塞尔吉奥·阿圭罗不仅是球场上的英雄，还是个“不可思议的人”。周日，阿根廷前锋阿圭罗在对阵阿斯顿维拉的比赛中上演帽子戏法，打破两项英超进球纪录。

阿圭罗的帽子戏法帮助他超越了阿兰·希勒，成为英超历史上帽子戏法最多的球员，这位前纽卡斯尔球员职业生涯的帽子戏法次数是11次，而阿圭罗是12次。

他也超越了阿森纳传奇蒂埃里·亨利，成为英超联赛最高产的外籍射手。

他的第三个进球也使他追平弗兰克·兰帕德，成为自1992年英超成立以来排名第四的射手，打进177球。

赛后瓜迪奥拉接受了天空体育的采访，并被问及他的球员超越亨利意味着什么。

“他（亨利）是一个传奇，今晚是一个传奇玫瑰。”他回答说：“亨利是联盟中最不可思议的球员之一，他会为塞尔吉奥打破自己的纪录而感到骄傲。”

“他是一个传奇，塞尔吉奥也是。这么多的进球意味着你多年来做了很多好事。他已经坚持了很多年，所以我们为他感到骄傲。”

阿圭罗热衷于把赞扬从自己身上转移到队友身上，瓜迪奥拉说他对队友的忠诚是阿圭罗成功的根本。

“他是最不可思议的人。”瓜迪奥拉补充道：“如果你不喜欢和你的伙伴在一起，你就不会得到他所拥有的。”

“当他进入进攻三区时，他知道进球在哪里。如果你不是一个知道进球在哪里的人，你就不可能取得这些纪录。”

曼城仍然落后领头羊利物浦14分，但瓜迪奥拉说他们必须专注于自己的表现。

他总结道：“我们在积分榜上排名第二，很长一段时间我们都没有做到这一点，所以我们将努力保持这个位置。”