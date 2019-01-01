超越传奇马尔蒂尼 小将布冯破俱乐部出场纪录

在尤文图斯2-0击败斯帕尔的比赛中，布冯完成了个人在俱乐部层级的第903次出场，打破了由小马尔蒂尼此前保持的原纪录。

北京时间昨天晚上，在尤文图斯2-0击败斯帕尔的比赛中，布冯完成了个人在俱乐部层级的第903次出场，打破了由小马尔蒂尼此前保持的原纪录。

现年41岁的布冯在上周尤文战胜维罗纳的比赛中已经追平了小马尔蒂尼的纪录，但上周二尤文作客布雷西亚的比赛中他又回到了替补席。

成功打破纪录后，布冯告诉记者：“我很高兴能打破纪录，这令我有一种满足感。两场比赛前，我都没有意识到自己如此接近这个纪录，直到上一场比赛我被告知已经追平了保罗的纪录，我才有这种感觉。”

“我非常高兴，也非常自豪，因为我这次重返尤文仍然是以一名还维持着高水平的球员身份回来，这一切都是我自己的成就，为自己所做的一切感到骄傲。我将永远感谢我的父母和妻子，他们一直都爱护着我。”

不同于马尔蒂尼职业生涯只为AC米兰效力，布冯曾先后效力3家不同的俱乐部。

布冯在职业生涯之初曾为帕尔马出场220次，两次效力尤文图斯期间至今出场658次，上赛季短暂离开斑马军团的他在巴黎圣日耳曼留下了25次出场纪录。

布冯曾随尤文图斯9夺意甲冠军、5夺意大利杯冠军，此外也曾代表帕尔马赢得过一次意大利杯冠军。上赛季，他也为巴黎圣日耳曼赢得了法甲冠军。

但唯一遗憾的是，布冯曾以主力门将身份随尤文图斯在2003、2015和2017年三度闯进欧冠决赛，但最终都铩羽而归。