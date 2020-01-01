超级马里奥GG了？巴洛特利重返布雷西亚变成一场噩梦

这名前锋曾希望回到他的家乡俱乐部重启自己的职业生涯，但他在比赛中再次面临不确定的未来。

马里奥·巴洛特利从最初的震惊中恢复过来后，对基耶利尼公开攻击他的性格和职业精神采取了积极态度。

上周，巴洛特利和女友在意大利电视节目中视频聊天时，巴洛特利打趣说：“这是我人生中的第一次，把事情搞砸的是你，而不是我！”

很快，他的前意大利队友反驳道：“我羡慕你——因为在生活中你必须犯错才能进步。”

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如果这是完全正确的，那么容易犯错误的巴洛特利现在应该是世界上最好的球员之一了。相反，他从来没有进入过“世界前10或20”前锋之列。

但正如他在曼城的老队友米卡·理查兹所说：“马里奥，作为一个人，是我见过的最好的人之一。只是他做了一些疯狂的事情。但我仍与他保持联系，他将永远是我的最爱之一。”

“我只是希望他能在球场上表现得更好，因为在能力、射门和技术方面，他真的是我所遇到的最好的球员之一——他绝对是不可思议的。”

不过，巴洛特利自2013年左右以来还没有表现过最好的状态，令人担忧的是，他将在8月迎来30岁生日，这意味着我们现在不太可能再看到巴洛特利像2012年欧洲杯上震惊德国那样了。

他曾在布雷西亚长大，人们希望他的回归能给他的职业生涯画上一个童话般的句号。遗憾的是，布雷西亚也没有什么不同。

梦想的回归变成了一场噩梦。

当然，巴洛特利受到种族主义的辱骂是可以预见的，也是令人不快的。在最近的事件中，唯一令人震惊的是，面对可耻的挑衅，他甚至没有得到自己俱乐部球迷的全力支持。

巴洛特利本赛季在意甲的19场比赛中只打进5球，难以得到意大利国家队的召唤。

“还不够。”曼奇尼告诉天空体育：“就他的能力而言，马里奥是最好的球员之一。但他必须付出更多。在布雷西亚，他做的不多，他知道这一点。”

意甲联赛将在下个月回归，但巴洛特利不太可能出现。

封城对他的影响比许多足球运动员都要大。他与亲人隔离，因为他的女儿住在那不勒斯，他的儿子住在苏黎世，他年迈的母亲在自我隔离，他的兄弟们照顾各自的家人。

因此，当他上周承认自己身体或精神状态都不佳时，也就不足为奇了。

巴洛特利上周在Instagram live上对前队友亚历山德罗·马特里说：“如果你现在把球传给我，我无法用第一下触球就把球控制住。我已经两个月没踢球了。

“过去几周我都快疯了，因为我完全孤身一人。”

这是一个特别令人担忧的发现，因为巴洛特利的精神状态一直是决定他的表现质量的因素，而种族主义歧视和他个人生活中的问题对他的精神健康造成的影响一直被严重低估。

现在看来，他甚至可能不会再为布雷西亚踢球了，因为周二的训练中他没有出现，这也证实了最近关于他和俱乐部的关系已经彻底破裂的报道。

巴洛特利一直保持着给人们带来惊喜的能力，所以他可能会在远离家乡意大利的某个地方享受成功的绝唱。

然而，他姗姗来迟地实现自己巨大潜力的希望似乎已经破灭。