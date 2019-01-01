赶紧续约！马拉多拉恳请默滕斯留在那不勒斯

比利时人在俱乐部历史进球榜上超越了阿根廷人，现在距离哈姆西克的记录只差5个。

马拉多纳祝贺默滕斯在那不勒斯历史进球榜上超越他，并敦促他的前俱乐部尽一切努力留住这名比利时国脚。

在周三欧冠3-2战胜萨尔茨堡的比赛中，默滕斯梅开二度，为意甲俱乐部攻入个人第116球，比阿根廷球星马拉多纳多了一球。

这位32岁的球员现在在那不勒斯的得分手中排名第二，仅次于马里克·哈姆西克(121球)，但球员在赛季结束后合同到期，最近与加盟中超联系在了一起。

马拉多纳说他为默滕斯感到高兴，而不是对被超越了感到恼火。

马拉多纳对《罗马体育报》说：“对我来说，他超过了我的记录并不令人失望。”

“事实上，我为默腾斯鼓掌。当他进球时，我想到的是那不勒斯，当然不是我自己。”

“默滕斯是天生的前锋，但他并不知道。他的所有进球都不可能由一个内心不是前锋的人能够完成的。”

马拉多纳还警告默滕斯在离开意大利俱乐部之前要三思。

“职业球员总是寻找一份更好的薪水，这是很正确的；但在世界的其他角落他不会感受到像在那不勒斯那样地被爱、尊重、纵容和重要，”他在发送消息给那不勒斯主席奥雷里奥·德·劳伦蒂斯前补充道。

“因此，亲爱的主席，别让他跑了。我知道他已经30多岁了，但他奔跑、踢球、进球的时候都带着年轻人的朝气和热情。”

马拉多纳现在是阿根廷俱乐部Gimnasia y Esgrima La Plata的老板，如果这位前埃因霍温前锋想要新的挑战，他会很高兴地欢迎的。

“如果他真的要离开，默滕斯滕斯应该知道，在拉普拉塔，我的Gimnasia永远有他的位置！”他说。