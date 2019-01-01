赶尽杀绝再泼脏水 齐达内：贝尔不想上场

主教练否认不尊重这名边锋，并表示这名球员拒绝参加上周末的比赛。

齐达内坚持说他没有不尊重贝尔，他说如果他早点离开皇马就好了。

齐达内上周末表示，他希望威尔士球星贝尔尽快离开西甲俱乐部，这引起了轰动，他补充说:“这对每个人都是最好的。”

贝尔的经纪人乔纳森·巴内特称这位皇马主教练的言论是“一个耻辱”，而有关他即将加盟中超联赛的传言越来越多。

齐达内现在反驳了这种说法，并声称贝尔本人拒绝参加周日1-3负于拜仁慕尼黑的国际冠军杯比赛，因为俱乐部正试图安排他的转会。

他在周一的新闻发布会上说:“我将努力澄清这一点，关于加雷斯。首先，我没有不尊重任何人，尤其是球员，因为我总是说同样的话，球员是最重要的，每次有球员在这里，我总是和他们在一起。其次，我说俱乐部想把他送走。就这样。第三，前几天加雷斯没有踢球，因为他不想踢。他说俱乐部正在就他的离开进行谈判，因此他不想参加比赛。到目前为止，贝尔还没有要求明天不参加比赛。”

当贝尔的话题再次被提起时，他说:“你一直在问这种情况。今天什么也不会改变——他现在要去训练了。俱乐部正在做它必须做的。他会正常训练，我们明天再看会发生什么。”

然而就在比赛当日，贝尔还在社交网站上发布了自己参与球队训练和热身的视频，视频中他打进了两个漂亮进球，展示出了不俗的竞技状态和比赛欲望。

贝尔已经与中超球队江苏苏宁联系在一起，据报道，这家俱乐部正在考虑提供每周100万英镑的工资。

皇家马德里周二将在马里兰迎战阿森纳。