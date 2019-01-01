走吧，走吧！贝尔不再是伯纳乌宠儿

当下唯一的问题是，世界有没有一支球队愿意或有财力带走这位超级巨星。贝尔在西班牙似乎已经待不下去了。

我们可以揣测，如果上周日有机会与伯纳乌说再见，或许他已经说了。

这个赛季对于俱乐部和球员而言都是灾难。而那些每周付钱观看比赛的人明显对贝尔不再热情。

他太容易被嘘了；如果他面对麦克风，他那不太流利的西班牙语将再次引起高度关注。

皇家马德里在主场2-0负于贝蒂斯，这是他们本赛季第12场西甲失利。本场比赛贝尔全程呆在替补席上，这是他这一个月里最常见的位置。

离开也许对所有人都好。最首要的问题还是，哪支球队愿意并且有能力从马德里带走他。

临近30岁，高薪，伤病不断——最可能的下家就是曼联了。

艾德·伍德沃德一直在这么买人，像施魏因斯泰格、法尔考和桑切斯这样的球员立刻立刻闯进我们的脑海。这些经历也许给了三德子一个教训：千万别买临近职业生涯末期的球员。

无论如何，对小将梅森·格林伍德的提拔，以及试图从斯旺西签下丹尼尔·詹姆斯，索尔斯克亚尔已经指明了未来曼联进攻的方向。

曼联当然付得起钱，但引进贝尔是否适合球队，就是另一回事了。红魔希望降低球队的年龄，为未来而建队。如果贝尔加盟，球队又只能忙于眼前了。

此外，对贝尔而言又有什么好处？在他身体健康的情况下，他可能会在周四到周日的比赛中争取机会，距离对阵利物浦和曼城等豪门的状态还差得远。

返回热刺——无论是高价租借或是永久转会——都显得牵强附会。也许他可以为一支充满活力的队伍锦上添花，但也得考虑他的高薪。鉴于他在马德里的伤病情况，贝尔无法保证物有所值。

与此同时，巴黎圣日耳曼是否有意，也尚未明确。他们在前锋位置人员充足，在保持财政公平原则的基础上，中场才是优先考虑的引援对象。确保今年夏天留住姆巴佩和内马尔，才是俱乐部主纳赛尔的首要考虑内容。

这一切都意味，齐达内或皇马都很难全身而退。贝尔难题不会轻易解决。他的合同要到2022年才到期，据说周薪高达35万英镑。该合同签于2016年，是俱乐部为未来下的赌注，也成 为了贝尔的皇金手铐。

众所周知，皇马不愿支付C罗想要的高薪，激起了C罗的极度愤慨，他只能选择前往尤文图斯。

这本该是贝尔熬出头的一大信号，然而本赛季却成为了威尔士人到达皇马之后最落寞的一年——这也是皇马失去C罗的第一个赛季。

这本该是轮到贝尔引领球队，发光发热的时候了。然而皇马却在这个赛季里换帅折将，丢失欧冠，把一场危机演变成了灾难。

在贝尔一度被要求成为领导者和更衣室大佬的时候，他没了人影。谈论需要更多的上场时间是一回事——正如去年5月他在基辅对阵利物浦的欧冠最终进球后所做的那样——但是承担球队重担，就是另一回事了。

贝尔以往排在C罗之后。但C罗离开后，他从未对皇马球队的这一次迭代负责。

这就是让皇马球迷抓狂的地方。当他在2013年与弗洛伦蒂诺签下个人合约时，外界认为这是——世界上最大的俱乐部，签下了未来的头号巨星。他的高额转会费打破记录，并获得了与之相匹配的工资。

在健康的情况下，他表现得很好，并且在俱乐部历史上贡献了一些闪光时刻，尤其是对阵巴塞罗那的国王杯进球，以及欧冠决赛对阵马德里竞技的进球。

但签下他的初衷，是希望他能在场上无情射门，能够一呼百应，统率银河战舰。贝尔让皇马如愿以偿了吗？

在某些时刻，贝尔做到了；但从来没有延续过。他从来不是球队中最好或最重要的球员。皇马在五个赛季中赢得四次欧冠冠军，其中还有三连冠。C罗和拉莫斯可能才是其中居功至伟的两名队员。

在球队处于水深火热，亟待领导的时候，贝尔拍拍屁股走开了。在1月份，皇马负于皇家社会的终场哨前，他就已经被人发现开车离开了伯纳乌球场。而一名像样的球员，可能应该会留下来，在赛后向他的队友致意。

一个月后，他在对阵莱万特的比赛中拒绝热身。当他最终出场时，成功打进了点球。而队友们冲上来和他一起庆祝时，他把他们推开了。

事情演变到这个地步，对于贝尔而言真的很可惜。尽管看上去他受到了冷遇，但双方都有责任。

皇马内外盛传，贝尔跟其他队员生活在不同的星球上。在他的休息时间，他只专注于他的高尔夫，很少加入团队活动。

他的语言障碍已经路人皆知，西班牙媒体也不再对他抱有同情。如果他能用西班牙语表达自己，那么他可能有更多的机会为自己争辩。事实上，他表现得冷漠而疏离。

他的经纪人Jonathan Barnett出面嚷嚷什么“皇马球迷应该为贝尔的成就而亲吻他的脚尖”，这显然毫无裨益。

在贝尔即将离开马德里之际，他的履历表看上去似乎还不错。他打进很多球，赢得了不少奖杯。只可惜，他无法用场上的表现证明，皇马对他的投资是值得的。

继续呆在皇马可能没有未来，阿扎尔可能加入白衣军团，姆巴佩还在被追，维尼修斯已经准备好奋战十年。但无论未来怎样，贝尔都不再是伯纳乌的明星了。