走出执教首秀失败阴霾 亨利喜提大联盟球队新帅职务

美国大联盟蒙特利尔冲击宣布，法国名宿亨利将成为球队的新任主帅。

美国足球大联盟蒙特利尔冲击俱乐部官方宣布，法国名宿亨利将与2020赛季正式执教球队，双方签下一份为期两年的合同，合约中包含一条续约一年选择权的条款。

这位现年42岁的前阿森纳巨星今年一月才因成绩糟糕而被法甲摩纳哥解雇，草草结束了自己执教生涯的第一段经历。在20场执教场次当中，他只获得了4场胜利，失利场次高达11场，由于无法摆脱当时联赛倒数第二名的窘境，他遭到了俱乐部的解雇。

如今，大联盟蒙特利尔冲击给了亨利第二次机会，他将在明年一月正式接管球队，并率领球队从三月开始征战新赛季。

亨利曾在个人球员职业生涯的最后阶段前往纽约红牛队效力过5年，共135次出场打进52球。

亨利在接受俱乐部官网采访时表示：“能成为蒙特利尔冲击对主帅，并且能重返大联盟，这是我的荣幸。这是一个我非常熟悉的联赛，我在这里度过了一段美好的时光。”

“我一直有关注着冲击队。在魁北克，在有着丰富多元文化遗产的蒙特利尔，将会是一场不同寻常的执教经历。”

本赛季蒙特利尔冲击队表现不佳，联赛常规赛中失利率高达50%，他们也因此无缘季后赛的争夺，但他们在加拿大锦标赛决赛中却击败了多伦多夺魁。

谈到亨利的任命，俱乐部总裁兼CEO凯文-吉尔摩说：“我们很高兴地宣布任命这位足坛传奇人物成为我们的新帅。亨利将会给我们俱乐部带来新的活力，他和我们一样，希望通过帮助我们实现球队目标，从而提升球队的整体实力。”