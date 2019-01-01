走了仍然不放过 曼联名宿吐槽穆帅“只想加速离开”

前红魔中场斯科尔斯表示，穆帅在本赛季以来一直都有离开的心思。

在12月1-3惨败于利物浦后，曼联的成绩创下了历史新低，穆里尼奥随即被俱乐部解雇。而在这之前，他就已经遭到了众多批评，指责他当时的状况完全是自作自受，同时也暗示在俱乐部刚步入艰难期时，穆帅就有意离开。

斯科尔斯在接受采访时表示：“我感觉他并不想留下来，最终他完美地火速离开。他的新闻发布会很尴尬，全都是负能量，到最后很明显，球员都不想为他效力了。最终的结果理应如此。”

在被曼联名宿抨击的同时，穆帅与现役球员也冲突不断，他和超级中场博格巴一直撕到一方离开，而和有名的好好先生瓦伦西亚也被传出关系不和。“他居然把瓦伦西亚都弄生气了，这简直是天方夜谭，”斯科尔斯说道。“在我看来，这标志着真的有严重问题产生了。”

斯科尔斯坚持对自己对于穆里尼奥的意见，在他看来，穆里尼奥总是在找借口，球队在穆帅手下也憋屈过很长一段时间了：“我只是坦诚地回答了问题，说了我在穆里尼奥身上看到。”

“在赛季开头他就开始抱怨了，说小伙子们都不够好，这是我一开始就不喜欢的。”

穆帅离任后，曼联在索尔斯克亚手下开始重建。目前，索帅已带领队伍在各类赛事中取得六连胜，并将俱乐部与前四的分差缩小到了6分。