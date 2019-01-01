赫韦德斯：尤文会给每位夺冠球员奖励法拉利

这位德国后卫现在效力于莫斯科火车头，他在斑马军团待了一年，从世界上最好的球员那里学到了很多。

在为沙尔克踢了200多场比赛后，贝尼迪克特·赫韦德斯在2017年被租借到尤文图斯后，得到了一次巨大的改变。

在以租借一年的方式加盟意大利豪门后，这位世界杯冠军后卫为比赛时间苦苦挣扎，现在他正在为莫斯科火车头效力。

但是尽管他在意甲缺少比赛时间，这位31岁的球员仍然非常怀念他在尤文的时光。

甚至在他来之前，他听说法拉利是给球员的礼物，这吸引了他加盟尤文图斯。

“在我来的前一年，每个球员都得到了一辆法拉利作为对夺冠的奖励，如果他不想要一辆车，就可以得到对应数量的奖金。”赫韦德斯告诉够力足球和SPOX：“这已经显示出，那里的水平如何。尽管如此，在更衣室里却没有任何嫉妒和炫耀。”

“尤文的团队精神是非凡的。我对伙计们之间的相处方式印象深刻。当我第一次走进更衣室时，我真的很兴奋。但是像布冯和基耶利尼这样的传奇人物笑容满面地向我走来，亲吻我的左右，并为我的到来而感到高兴。那是一种无法抗拒的感觉，让我大吃一惊。”

“尤文图斯是一个大家庭，我完全被尊重和接受。虽然我没有踢太多比赛，但作为一个人，一个球员，我在那里非常受欢迎。”

赫韦德斯在都灵期间被意大利传奇人物布冯和基耶利尼深深折服，并透露他们是多么鼓舞人心。

“虽然他们已经取得了一切成就，赢得了无数的冠军，但他们仍然渴望成功。他们每天都想成功。”他说：“这让我印象深刻。我仍然记得赛前布冯的讲话。虽然在这场比赛中他只是坐在板凳上，但他的演讲非常动情，几乎是充满诗意的。”

“在尤文，团队精神是鲜活的——即使是坐在板凳上的球员。没有自我，只有团队，这很棒。”

赫韦德斯在本赛季的两场欧冠比赛中都以1-2输给了前东家尤文图斯。

这支俄罗斯球队将在周三与马德里竞技的比赛中结束小组赛，迭戈·西蒙尼的球队仍然需要一场胜利来确保他们在16强中的位置。