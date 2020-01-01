赫斯基：阿诺德可以踢中场 那是他的天生位置

这位前红魔前锋相信这位利物浦后卫会在某个阶段再次出任中场，不过索内斯对这位搭档的观点并不完全赞同。

埃米尔·赫斯基称，对于特伦特·亚历山大-阿诺德来说，中场是他天生的位置，而利物浦的右后卫可能会在某个阶段再次更换位置。

这位默西塞德郡人已经成为了红军和英格兰队的主力，在后防线上发挥重要的作用，并有潜力成为这个星球上最优秀的球员之一。

没有任何迹象表明阿诺德打算在短期内更换球场上的位置，而他本人也在近期接受采访时强调自己的目标是成为英超历史上最好的右后卫。

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然而，很多人都支持这位在过去两个赛季里为利物浦贡献了24次英超助攻的边后卫改变场上位置，认为他可以担当更重要的进攻角色。

前红军前锋赫斯基对天空体育表示:“如果你问他，他肯定会更乐意踢中场，因为那是他天生的位置。”

“他在中场广阔的区域能获得更多的空间，然后你可以看到他的传球范围会更大，这些年来，他的传球功力已经被锻炼了出来。”

“他还没做出更换位置的决定，可能是考虑到自己在中场的出场机会比较少，因为周围都是很强的队友。”

前利物浦中场格雷姆·索内斯也认为亚历山大-阿诺德可以在中场贡献出色的发挥，但他也强调这一切并没有太大的必要性。

苏格兰人表示：“这是一场不同的比赛，身为右后卫，当阿诺德接到球的时候，他可以放心地知道自己自己的右边不会有任何威胁。”

“边后卫是一个非常不同的位置，你有足够的时间进行第一次触球，调整和抬头传球，而阿诺德在这个位置上表现非常出色。”

索内斯补充说:“我认为这孩子可以在中场的任何位置踢球。他一开始就是一名中场球员，只是在右后卫位置上看到了属于自己的机会。”

“你不愿意把他从现在的位置带走，因为利物浦的大部分进攻都要依靠他和罗伯逊。他们有很高的进攻水平，并且当他们进入进攻三区时，是非常值得信赖的。”

“看看现在，你刚刚赢得了联赛，还是欧冠和世俱杯冠军，所以，如果一台机器并没有出现什么问题，你为什么非常尝试去修复它呢？”

“在当今这个时代，任何效力于顶级俱乐部的现代型边后卫，都必须带有进攻属性，能够在进攻三区发挥作用，所以，为什么不让阿诺德继续踢这个位置呢？”