赫斯基：若利物浦再无冠 恐有失去萨拉赫的风险

前红军前锋还没有看到任何迹象表明一个关键人物正在寻找离开安菲尔德的方法，但也承认后者的野心需要得到满足。

赫斯基表示，如果利物浦不能在英超联赛中夺冠，他们将面临失去萨拉赫的危险。

在2018-19赛季的大部分时间里，红魔一直是英超联赛的领头羊。

然而，他们在最近的两场比赛中丢掉了4分，使得卫冕冠军曼城在积分榜上已离他们近在咫尺。

在接下来对阵伯恩茅斯的比赛时，克洛普的球队可能只能以积分榜第二位的球队出场了，因为现在落后三分的曼城如果能在周中的客场战胜埃弗顿的话，将由于净胜球的优势，重新回到第一。

如果利物浦意识到他们对冠军长达29年的等待又将被延长的话，那么在他们的队伍中有野心的球员可能会被问及一些问题。

尽管经常有传言称萨拉赫与皇马有联系，但像萨拉赫这样的球员并没有表示他们想要转会，还甚至在2018年夏天与俱乐部完成了续约。

然而，前红军前锋赫斯基警告说，缺乏实质性的成功可能会导致球员的离开。

他告诉媒体：“（球员想离开的）风险总是存在的。”

重大赛事的奖杯和忠实球迷的持续支持应该足以防止珍贵的球员资产被吸引到其他地方。

赫斯基补充说:“球员和利物浦球迷之间的关系是这样的，他们总是想再一次尝试争得联赛冠军。”

“我不是说他们（萨拉赫、罗伯托·费尔米诺和萨迪奥·马内）不会离开，但他们有足够多的理由留下来。”

主教练克洛普试图淡化那些关于他的球队在努力结束这场冠军争夺战中感到压力的暗示。

然而，利物浦在过去的两场英超联赛中被莱斯特和西汉姆都以1:1的比分逼平。

在这一点上看，争冠之路还将会出现更多曲折，但在过去一周，随着曼城被允许重新加入竞争，争冠的势头出现了相当大的逆转。