赫斯基：利物浦已取代曼城 红军目前是英超主导力量

这位红军旧将认为老东家在克洛普的带领下已经超过了昔日的曼城。

埃米尔·赫斯基声称，利物浦已经超过曼城成为英超联赛的“主导力量”，并认为尤尔根·克洛普的球队应该被认为是“标准的担当者”。

红军仍在等待自2012年以来的首个国内奖杯。在过去的12个月里，利物浦取得了一系列的成就，他们赢得了欧冠、欧洲超级杯和世俱杯的冠军。

尽管已经在本赛季的欧冠中被淘汰，但安菲尔德的球员依旧在英超积分榜上取得了25分的领先优势。

其他球队

一旦英超联赛恢复，红军只需要两场胜利就能结束俱乐部对顶级联赛冠军30年的等待。

不换如何，赫斯基都相信利物浦已经取代曼城，成为了英超的主导力量，他有充分的理由相信克洛普收集奖杯的时代到来了。

这位前红军前锋告诉《镜报》：“利物浦现在已经慢慢地成为了主导力量，他们现在已经是标准的担当者了，这一位置曾经一度是曼城的，但现在利物浦已经接过了这个衣钵。”

“不过，随着他们的锋线球员变老了一岁，他们还能在最高水平上继续踢比赛吗？这是个问题。”

“在这种情况下，引援会变得非常重要，你必须引进那些能真正能带来改变的球员，那些能在球场上跑动的球员。曼城在这方面做得不错，但利物浦也在慢慢地这么做。”

利物浦近年来在转会市场上发现了大量有价值的球员，他们得到了维吉尔·范戴克和阿利松这样的球员，而本土球员也有机会大放异彩。

赫斯基希望这种方法能很好地为红军服务，只需要做一些小小的调整就能让这支众星云集的球队赢得更多荣誉。

他补充说:“如果你看看他们拥有的一些年轻球员，我想他们快到发光的时候了。”

“他们已经在阿诺德身上看到了这一点，他代表着未来的蓝图，我不明白为什么其他球员不能做到。”

“从年龄结构上来看，我认为他们在明年的表现依然会十分强势，希望他们会引进一些年轻球员更新阵容，给那些老将一个挑战。”