赫塔费主席：我们曾差点得到梅西与瓜迪奥拉

这位西甲劲旅的主席表示自己曾差点签下职业生涯与教练生涯早期的梅西和瓜迪奥拉，不过最终未能成行。

赫塔菲主席安赫尔·托雷斯表示，俱乐部曾差点以租借的方式签下巴萨巨星梅西，并口头同意任命瓜迪奥拉为主教练。

托雷斯与巴萨前主席拉波尔塔关系密切，当时他曾希望能为球队引进这两位未来的足坛重量级人物。

2004年，梅西第一次进入巴萨一线队时只有17岁，安赫尔·托雷斯透露，他希望租借梅西，以让他积累一些经验。

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他告诉《马卡报》：“在梅西进入一线队的第一或第二个赛季，我们曾差点将他以租借的形式带到赫塔费。”

“最后，(当时的主教练弗兰克)里杰卡尔德不同意，我们的愿望破裂了。”

尽管失望，安赫尔·托雷斯曾在2008年夏天再次与巴萨接触，不过这一次他们的目标变成了瓜迪奥拉。

安赫尔·托雷斯当时已经确认曼城主帅是迈克尔·劳德鲁普的潜在继任者，尽管他也可能取代里杰卡尔德在诺坎普的位置。

这位前丹麦国脚在赫塔菲的处子赛季很受欢迎，他带领球队打进了国王杯决赛和欧联杯的四分之一决赛。

安赫尔·托雷斯表示:“我们当时的想法是劳德鲁普将去执教巴塞罗那，我们将用瓜迪奥拉作为他的替代者，因为一开始，拉波尔塔根本就不相信佩普。”

尽管有这样的猜测，但劳德鲁普转会诺坎普的计划从未实现，瓜迪奥拉最终取代了他的位置，再次与赫塔费失之交臂。

事实证明，这是巴萨管理层的明智选择。在瓜迪奥拉的带领下，俱乐部度过了辉煌的黄金时期，而梅西则是成功的关键。

在他的带领下，加泰罗尼亚巨人赢得了14座重要的冠军奖杯，包括2008年至2012年连续三次获得西甲冠军和两次拿到欧冠冠军。

与此同时，梅西的整个职业生涯都是在巴塞罗那度过的，在718场比赛中攻入627个进球，拿到了创造俱乐部记录的34座奖杯。