赫塔费主席：我们曾差点得到梅西与瓜迪奥拉
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赫塔菲主席安赫尔·托雷斯表示，俱乐部曾差点以租借的方式签下巴萨巨星梅西，并口头同意任命瓜迪奥拉为主教练。
托雷斯与巴萨前主席拉波尔塔关系密切，当时他曾希望能为球队引进这两位未来的足坛重量级人物。
2004年，梅西第一次进入巴萨一线队时只有17岁，安赫尔·托雷斯透露，他希望租借梅西，以让他积累一些经验。
他告诉《马卡报》：“在梅西进入一线队的第一或第二个赛季，我们曾差点将他以租借的形式带到赫塔费。”
“最后，(当时的主教练弗兰克)里杰卡尔德不同意，我们的愿望破裂了。”
尽管失望，安赫尔·托雷斯曾在2008年夏天再次与巴萨接触，不过这一次他们的目标变成了瓜迪奥拉。
安赫尔·托雷斯当时已经确认曼城主帅是迈克尔·劳德鲁普的潜在继任者，尽管他也可能取代里杰卡尔德在诺坎普的位置。
这位前丹麦国脚在赫塔菲的处子赛季很受欢迎，他带领球队打进了国王杯决赛和欧联杯的四分之一决赛。
安赫尔·托雷斯表示:“我们当时的想法是劳德鲁普将去执教巴塞罗那，我们将用瓜迪奥拉作为他的替代者，因为一开始，拉波尔塔根本就不相信佩普。”
尽管有这样的猜测，但劳德鲁普转会诺坎普的计划从未实现，瓜迪奥拉最终取代了他的位置，再次与赫塔费失之交臂。
事实证明，这是巴萨管理层的明智选择。在瓜迪奥拉的带领下，俱乐部度过了辉煌的黄金时期，而梅西则是成功的关键。
在他的带领下，加泰罗尼亚巨人赢得了14座重要的冠军奖杯，包括2008年至2012年连续三次获得西甲冠军和两次拿到欧冠冠军。
与此同时，梅西的整个职业生涯都是在巴塞罗那度过的，在718场比赛中攻入627个进球，拿到了创造俱乐部记录的34座奖杯。