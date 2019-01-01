赫内斯谈逃税入狱生涯：我哭得和个婴儿一样

俱乐部的掌门人将在11月辞职，他希望球迷们能接受他一直以来为事业付出一切的事实。

拜仁慕尼黑队主席赫内斯承认，由于逃税入狱期间得到的支持，他“哭得像个婴儿”，并表示球迷们一直知道他为了球迷的利益甘愿付出一切。

赫内斯在拜仁待了49年，先是作为球员，然后是总经理，最后是俱乐部主席，他将在今年11月15日卸任。

无论在场内还是场外，赫内斯都赢得了国内和欧洲的许多荣誉，这位67岁的老人无疑将成为俱乐部的传奇。然而，2014年因逃税入狱，给原本成功的职业生涯留下了污点。

“我最大的错误是税务问题，”赫内斯告诉拜仁官方杂志。“我对此深感遗憾，人们对这个问题的批评是非常合理的。

“在困难时期，我记得我在那里看到的一些人的命运。有一天，有人坐在我的牢房里，尽管他可以走了。他说他不知道该怎么办。有时，他只是坐在出租车里，无处可去。这样的经历我是不会忘记的。”

2013年3月，警察突袭了赫内斯的家并逮捕了他。对于赫内斯和巴伐利亚俱乐部内外的其他人来说，很明显，审判可能即将到来。

那年拜仁赢得了欧冠冠军，但随着牢狱之苦的逼近，赫内斯真是悲喜交加。

“我知道我得进监狱了，”他在温布利球场2-1战胜多特蒙德的比赛中说。里贝里哭了，球迷们唱着我的名字。这让我难以置信。”

即使在赫内斯被起诉后，来自俱乐部忠实球迷的无条件支持仍将继续。

“我在监狱里收到的一些信件非常感人，我在牢房里哭得像个婴儿一样。”他说。

多年来，赫内斯也遭到了不少批评，但他对自己在俱乐部的时光感到非常满意，他觉得球迷们知道他总是把他们的利益放在心上。

“当我早上看着窗外时，我对我在拜仁的49年很满意，”他补充道。“我没有后悔过任何一天，我的一切都要归功于俱乐部——即使是作为一名雇员，但我总觉得自己是俱乐部的头号球迷。我只有满心的感激。”

“我对(批评)只能一笑置之。我想球迷们都知道，在内心深处，我一直都在敞开心扉，为他们付出一切。”