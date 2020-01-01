赫内斯：诺伊尔是世界最佳 拜仁需继续执行减薪政策

这位世界杯冠军面临着来自亚历山大·努贝尔的竞争，但是德甲豪门依旧想要留住他们的头号门将。

拜仁慕尼黑名誉主席赫内斯表示，如果诺伊尔能够与德甲卫冕冠军签下一份续约合同，他将“非常感激”。

这名34岁的球员近几个月来一直是转会传闻的焦点，而沙尔克门将努贝尔将在6月底加盟拜仁。

诺伊尔最近抨击了俱乐部，因为他认为自己合同谈判的细节被泄露了，但是拜仁高层仍然相信他会与球队签下一份新合同。

其他球队

“如果诺伊尔能继续在拜仁呆上几年，我将非常感激，也非常高兴，因为他仍然是世界最佳门将。”去年离开拜仁主席职位的赫内斯告诉《踢球者》。

“我也相信签下努贝尔是百分之百正确的，这是萨里哈米季奇的英明决定。”

如果诺伊尔在拜仁再呆一个赛季，这将是他自2011年从沙尔克加盟南部之星以来的第10个赛季。

效力拜仁期间，这位德国国门已经赢得了7次德甲冠军，4次德国杯冠军以及一次欧冠冠军。

德国俱乐部目前已经恢复了训练，赫内斯希望德甲能在未来几周内在空场的情况下恢复。

拜仁球员和董事会通过减薪来帮助俱乐部度过新型冠状病毒疫情的危机，赫内斯希望这种情况能够继续下去。

他表示:“在拜仁，4月份20%的减薪是不可退还的。毕竟，我们没法从没有观众的比赛中获得的任何收入，削减的工资都被这样抵消了。”

“这项政策适用于全队，包括董事会、监事会，这是全队团结的举措，我认为这也不光适用于4月，而是会一直持续到一切恢复正常为止。”

“从我的角度来看，我认为空场比赛是需要怀疑的，但是考虑到一些俱乐部的经济状况，恢复比赛是至关重要的，也是必要的。”

“DFL在疫情期间的工作非常出色，比如和天空体育的谈判，得到了必要的现金流。”

“如果一些支持放松限制的狂热分子能稍微克制一点，我也会很高兴，他们目前在民意调查中表现不佳。”

“如果足球回归，不能说为了让一些人在一周或者两周内得到更多的乐趣就造成更多人的死亡。这是我们中没有任何一个人能对此负责。”