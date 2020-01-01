赫内斯：瓜帅谈了一小时的足球只是因为喜欢

加泰罗尼亚人在巴伐利亚的那段时间里，这两人有机会互相了解，他对足球的不懈热情让他脱颖而出。

拜仁慕尼黑队传奇人物乌利·赫内斯的侄子深情地回忆了他与瓜迪奥拉的相遇，并对这位曼城主帅对足球的“痴迷”表示了敬意。

37岁的塞巴斯蒂安·赫内斯目前是拜仁二队的门将，在2019-20赛季开始时从19岁以下球员中脱颖而出。

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但作为巴伐利亚豪门的代名词，即使在与这支球队共事之前，他对俱乐部的运作也并不陌生。

在柏林赫塔和霍芬海姆短暂的职业生涯于2010年结束后，这位教练有机会近距离观看瓜帅在德甲满载奖杯的执教生涯。

他还肯定了曼城主帅最令人印象深刻的特点，就是他对比赛的热情——即使有时会让人有点不知所措。

当被问及这位前巴萨和拜仁主帅时，赫内斯告诉够力足球：“我尤其记得他对谈论足球有着不可思议的痴迷。”

“我和他坐在一起，他花了一个小时和我详细地谈论足球。只是因为他喜欢。这让我非常兴奋。”

另一个赫内斯的最爱，尽管他曾效力于德甲劲敌多特蒙德，是目前在巴黎圣日耳曼教练席上的托马斯·图赫尔。

“我只是觉得托马斯·图赫尔令人兴奋。我一开始就觉得他是一个代表新理念的年轻教练。”他补充道。

“我真的很想看看他，然后有机会和他进行了长时间的交谈。一方面，这表明我们有非常相似的足球理念，但另一方面，我们在某些领域也有同样的疑问。”

“否则，我只是一个训练观察员，专注于战术方面。”

在连续七次获得德甲冠军后，拜仁现在发现他们处在过去十年中竞争最激烈的一个司机——三支挑战球队决心把巴伐利亚球队逼到最后一刻。

汉西·弗利克的球队目前在积分榜上领先，但是被莱比锡紧紧追着，在周日的对阵前他们只有一分差距。

多特蒙德目前落后莱比锡2分，在2020年初取得三连胜之后与门兴格拉德巴赫一起同积39分——在很大程度上归功于非常了不起的青年新援哈兰德，自从萨尔斯堡红牛转会到来后，他在新球队在联赛中15个进球中贡献了7粒。