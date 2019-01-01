赫内斯：拜仁三周内会了解到更多新帅人选

乌利·赫内斯被问及前主教练尼科·科瓦奇，以及谁能取代他在拜仁慕尼黑的位置。

拜仁慕尼黑主席赫内斯说德甲冠军将会在三周内知道更多关于尼科·科瓦奇的替代者。

主教练科瓦奇在周六1-5惨败给法兰克福后离开了拜仁，这使得拜仁在积分榜上排名第四，落后榜首四分。

汉斯·弗利克在周三与奥林匹亚科斯的欧冠比赛和周六与多特蒙德的德甲大战之前被暂时任命为主教练。

在那之后将会迎来国际比赛日，拜仁的下一场比赛将在11月23日与杜塞尔多夫的比赛。

当被问及科瓦奇和寻找新教练的问题时，赫内斯告诉记者：“关于这个话题的一切都已经说过了。我认为我们昨天（周日）晚上的新闻稿非常详细。”

“我也不知道接下来几周会发生什么。现在还不重要，因为我们有三周时间来考虑如何处理。我认为我们做得很好。我们和尼科·科瓦奇的关系一直很好。我们达成了一致意见。不需要清理门户。我今天和他通了电话，一切都很好。我感觉他现在摆脱了巨大的压力。现在我们要对阵奥林匹亚科斯，然后是多特蒙德。三周后在杜塞尔多夫，我们将知道如何继续下去。”

阿贾克斯主帅滕哈赫已经公开表示，他不会在本赛季离开荷兰球队。他表示，他会和这支荷甲领头羊一起度过整个赛季。

在周三与奥林匹亚科斯的比赛之前，拜仁已经赢下了他们的三场欧冠小组赛，之前他们在希腊击败了对手，同时也战胜了热刺和贝尔格莱德红星。