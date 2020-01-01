赫内斯：戴维斯具有成为世界最佳球员的潜力

这位加拿大国脚在经历了一个突破性的赛季后，可以将他的比赛带到职业生涯的最高水平。

据拜仁预备队教练霍内斯透露，来自拜仁慕尼黑的少年戴维斯有天赋和潜力成为世界上最好的球员。

这名19岁的球员本赛季在安联球场成为了左后卫的常客，在21场一线队比赛中打进1球，并提供了4次助攻。

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赫内斯认为戴维斯在这个赛季的比赛中找到了稳定的状态，同时他相信这位加拿大国脚可以继续在这项运动中达到顶峰。

赫内斯告诉够力足球:“戴维斯现在是表现最好的最稳定的球员之一。”

“如果他继续这样发展下去，他肯定有潜力在国际舞台上达到他的顶峰。”

戴维斯在2018年7月签署了一份协议，从美职联球队温哥华白帽队(Vancouver Whitecaps)转会至拜仁，但最终在完成了北美国内赛季后于同年11月加盟了德甲冠军。

这位加纳出生的边路球员在2019年1月对阵门兴格拉德巴赫的比赛中首次代表德国豪门出场，并在3月18岁的时候打进了他的第一个进球。

随着戴维斯在巴伐利亚的快速发展，霍内斯认为加拿大人是一个很好的例子，可以让年轻球员有更多的一线队机会。

赫内斯说:“(戴维斯)证明，把孩子们扔进冷水里，给他们自由游泳的机会是值得的。”

“他之前在二队踢球，向我展示了他巨大的潜力。他总是积极主动，想要参与进来。”

也可以打边锋的戴维斯在拜仁担任了左后卫，而大卫·阿拉巴移动到了中间的位置。

据赫内斯说，他的运动能力和在更靠前位置上比赛的经验使他成为一个完美的原型，从而可以在一个宽广的防守位置上比赛。

“显然，戴维斯的体格是他的一大优势，”他说。“他是一个模范运动员：速度快，而且非常强壮。”

“因此，他的身体是他最大的武器。他也是一个左脚球员，从技术角度看他踢得很好，即使是在最高速度下。”

“事实上，在他的学徒期，他大部分时间都在锋线踢球，这让他在成为了一名左后卫得益匪浅。”