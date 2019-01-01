赫内斯忠告“朋友”博阿滕离开：他需要新的挑战

博阿滕似乎将在效力八年后离开巴伐利亚，而科瓦奇下个赛季的帅位得到了保证。

拜仁慕尼黑主席乌利·赫内斯向杰罗姆·博阿滕提出了一些友好的建议：离开安联球场，到别处去寻找新的挑战。

博阿滕自2011年从曼城加盟拜仁以来一直是拜仁的主力。

但在最近几个赛季，他在他们的计划中变得不那么重要了，现在他在俱乐部的后卫顺位中稳稳地排在马茨·胡梅尔斯和尼克拉斯·聚勒的后面。

30岁的德国国脚在职业生涯只剩下几年的黄金岁月；根据赫内斯的说法，他最好是把这些时间花在另一家俱乐部。

“作为一个朋友，我建议他离开俱乐部。他需要一个新的挑战，他最近似乎有些不适应。”

尼科·科瓦奇将会在2019- 2020赛季留在安联球场。在力压多特蒙德夺冠之后，科瓦奇作为拜仁主教练度过了艰难的开端，并获得了又一个德甲冠军。

“我们下赛季的教练应该是科瓦奇，这是理所当然的。”赫内斯补充道：“如果球队和教练之间的理解不好，他们就不可能踢出这么好的足球。(解雇的报道)都是无稽之谈。他还会留下吗?百分之百是的。”

然而，科瓦奇不应该期望在转会方面得到一张空白支票，拜仁计划在确定合适的目标后合理地花钱。

“(体育主管)萨利哈米季奇必须找到适合我们的球员。然后我们再谈钱。”

首席执行官鲁梅尼格补充道：“我们仍然需要一名边锋，我们会努力引进勒罗伊·萨内。但我今天不能保证这会成功。”