赫内斯：帕瓦尔是拜仁队史最佳引援之一

23岁的法国后卫在本赛季的德甲赛场一直得到出场机会，而他的表现也得到了俱乐部主席的认可。

虽然帕瓦尔正式登陆安联球场的时间是夏天，但拜仁提前半年就已经确定用3500万欧元敲定了这位世界杯冠军后卫。同样在新赛季亮相的法国球员还有帕瓦尔在国家队的后防搭档埃尔南德斯，以及前门兴中场屈桑斯。

周六的联赛，拜仁4-0轻取科隆，而周中的欧冠小组赛，他们也在贝尔格莱德3-0战胜红星。

来到拜仁之后，帕瓦尔打满了赛季开始至今的所有比赛。拜仁主席赫内斯对于这桩转会交易显然十分满意，他告诉Sport1：“在仅仅几周之后，他就已经证明他是我们完成过的最成功引援之一。”

“花费多少钱买一名球员对我来说并不重要。我一直很清楚，他会证明这是一桩优秀的转会，特别是他拥有非常出色的特质。“

拜仁体育主管萨利哈米季奇也送上了自己的赞美，他说道：“继续看着吧，这只是个开始。我为他和他所取得的进步感到高兴，自从他来到这里，他就一直做得很好，表现得非常专业。”

帕瓦尔来自里尔青训，在加盟南部之星前他在斯图加特效力了三年时间。去年世界杯上，他在16强战面对阿根廷的表现让他的名字开始为人们所知。

法国后卫双星的加盟，迅速缓解了胡梅尔斯离队后，拜仁后防的用人危机。

埃尔南德斯对于自己的好搭档也一样赞不绝口，前马竞后卫说道：“他是一位顶级球员。他在国家队就证明过自己，现在又是我们的欧冠比赛。”

“他是位非常非常出色的后卫，可以出任后防线的任何位置。我非常推崇他，我们在国家队搭档了一段时间了，好幸运我们现在又可以在俱乐部搭档了。”