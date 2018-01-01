赫伊别尔为红牌道歉：有时候我太冲动了

这位中场球员为在周日的比赛中被罚下而道歉，他的教练称他的行为“愚蠢”。

在周日1 : 3输给曼城的比赛中，赫伊别尔被红牌罚下。赛后，他向南安普敦的球迷道歉。

早些时候，在大卫·席尔瓦帮助曼城打进领先一球之后，赫伊别尔打入了南安普顿扳平一球。

但詹姆斯·韦德-普劳斯的乌龙球和塞尔吉奥·阿圭罗在中场休息前的头球攻门最终给南安普敦带来了太多的麻烦。

比赛结束前5分钟，赫伊别尔在铲倒费尔南迪尼奥的犯规中被出示了红牌，这意味着他将在接下来的三场比赛中禁赛。

在圣徒队推特上发布的一份声明中，这位中场球员说:“我要为我的红牌道歉，我让我的队友们失望了。

“有时我的激情会控制我，但我会努力踢球，我将集中精力变得更强大。”

“我们再次获得了巨大的支持，我们必须继续朝着一个方向努力，以发挥我们的潜力。”

圣徒队主教练哈森赫特承认，球队并没有打算在下半场竭尽全力寻找不太可能的胜出机会，因为他们知道，面对卫冕冠军，他们可能会进一步失球，彻底输掉比赛。”

“中场休息时，我们决定不全力以赴，不要冒太大的风险。”这位奥地利人说。

“我们想在下半场证明我们可以防守，如果你愿意，我们不会输掉下半场。”

“然后，也许你会再进一个球，我们有过一个任意球头球攻门，这可能会给我们一个追回比分的机会。”

这位教练也明确表示他更倾向在未来的比赛中获取一些成绩，球队将于周三重返球场迎战切尔西。

“我在换人的时候已经开始专注于切尔西的比赛。晚上最糟糕的时刻是皮埃尔被红牌罚下，因为在85分钟的比赛中，比赛结束了，他知道这很愚蠢。这可能会让我们为以后的比赛付出很大代价。”