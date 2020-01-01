赢球全靠球星？萨里：球员个人能力是尤文获胜的关键

意大利教练承认他的球队的胜利取决于个人，而不是整个球队。

在意甲领头羊尤文图斯击败热那亚后，毛里齐奥·萨里称赞了C罗、保罗·迪巴拉和道格拉斯·科斯塔的“非凡技术”。

在周二3比1战胜热那亚的比赛中，C罗、迪巴拉和科斯塔的进球让卫冕冠军尤文得以继续以4分的优势领先冠军争夺者拉齐奥。

第50分钟，迪巴拉以一记精彩的射门打破了僵局，而在6分钟后，罗纳尔多以一记雷鸣般的远射将比分改写为2比0。

其他球队

替补登场的道格拉斯·科斯塔以同样出色的表现彻底锁定了胜局，尽管皮纳蒙蒂在第76分钟为热那亚打入了一记安慰球。

“球队能在下半场取得领先多久了我们球队的个人能力，我们拥有三位出色的球员，他们都凭借各自的能力取得了进球。”尤文主教练萨里表示。

“迪巴拉的左脚劲射，C罗的难以置信、精确而又力量十足的世界波，以及道格拉斯·科斯塔的内切后射门。”

“这就是我们解决比赛的方法，多亏了我们的球员拥有非凡的实力与技术。我们创造出了进球机会。”

在从新型冠状病毒疫情导致的停赛恢复之后，萨里和尤文受到了严厉的批评，意甲卫冕冠军连续两场比赛没能收获进球，还在意大利杯决赛中输给了那不勒斯。

C罗的表现也让他得到了诸多批评，不过在尤文图斯连续收获三场比赛的胜利之后，在联赛还剩九场的情况下，斑马军团稳固了自己在积分榜上的领头羊位置。

这位五次获得金球奖的球员在2019-20赛季的所有比赛中攻入了28粒进球，与上个赛季持平，而他已经在2020年攻入了14粒进球，比其他任何一名意甲球员都要多。

萨里补充道:“在疫情造成封锁之后，我做了一个评估:我认为有些事情改变了。由于我们在意大利杯的点球大战中失利了，所有人都在嘲笑我。”

事实是，之前的表现不佳只是因为我们的身体状况还没有恢复到最佳状态，而一旦调整好，我们就开始重新赢得胜利。”

在本赛季还有9场意甲比赛要打的情况下，尤文在周六将会迎战同城死敌都灵。

在迎接近期表现出色的亚特兰大之前，萨里的球队还将在接下来的几周内面对几场关键的比赛，包括客场对阵AC米兰。

7月20日，意甲冠军将在尤文图斯主场迎战拉齐奥的比赛中揭晓。