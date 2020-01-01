赢得赞许 弗拉门戈主帅：亨德森是世界最佳中场

红军队长经常被分析，但他现在收到了一些来自一位对手的大量赞扬。

据弗拉门戈主教练豪尔赫·赫苏斯所说，利物浦的乔丹·亨德森是他所在位置上世界上最好的中场球员。

葡萄牙主帅在俱乐部世界杯决赛中近距离观察了亨德森，在加时赛中，罗伯托·菲尔米诺的进球帮助利物浦1-0战胜了对手。

亨德森踢了比赛的每一分钟，虽然他在中场的工作常常被忽视，但热苏斯显然对他所看到的留下了深刻的印象。

“亨德森是他这个位置上世界上最好的中场球员。”热苏斯在CMTV上说：“（尤尔根·克洛普）从来没有弃用过他，但是两个进攻中场，凯塔和维纳尔杜姆，有时会被替换。其他球员总是一样的。”

这位英格兰国脚一直是利物浦首发阵容中的一员，事实上，他是过去十年来在英超联赛中出场最多的球员。

亨德森在利物浦2020年的第一场比赛中再次给人留下了深刻的印象，他们2-0击败谢菲尔德联，进一步巩固了他们在英超积分榜上的位置。

克洛普很快赞扬了亨德森新年的第一次表现，他把矛头对准了任何有足够勇气批评这位利物浦队长的人。

“是的，他是特别多，是的，他是杰出的，”克洛普这样评价亨德森。我不得不说Gini（维纳尔杜姆）和Hendo（亨德森）的表现，以及他们踢了那么多比赛，是绝对不可思议的，我从不认为这是理所当然的。”

“如果有人没有看到亨德森的能力，我也帮不了他。”

前切尔西前锋托尼·卡斯卡里诺最近也称亨德森是利物浦过去十年最好的球员。

“好吧，他可能没有杰拉德那么好。”卡斯卡里诺告诉talkSPORT：“路易斯·苏亚雷斯有一年的闪光——可能两年。你有一些出色的球员为俱乐部效力；穆罕默德·萨拉赫和萨迪奥·马内一样，在过去的两年里表现出色，有很多球员。”

“但是如果你谈论的是2010到2020年，乔丹·亨德森已经在那里工作了9年，他最终成为了每个教练手下的一员。所以我看不出除了乔丹·亨德森还能是谁。”