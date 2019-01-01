赢得吃力 孔蒂：国米应该一早终结比赛

在多打一人接近一个小时后，尽管国际米兰取得了一场胜利，但这足以让主教练感到沮丧。

在周六1-0战胜10人应战的乌迪内斯后，安东尼奥·孔蒂呼吁国际米兰要更加冷静。

国际米兰以两分的优势登上意甲榜首，这是他们在本赛季的第三场胜利，上半场斯特法诺·森西的头球为国米带来三分。

森西的进球出现在德保罗的红牌之后，主裁判莫里齐奥·马里亚尼看到了他在无球状态下击打安东尼奥·坎德雷瓦头部的镜头。

国米主教练孔蒂赛后表示：“我祝贺小伙子们，因为这是一场非常艰难的比赛，对手是一支强大的球队，这三分很重要。我们配得上三分，但我们也必须承认乌迪内斯在比赛中表现得很好，直到比赛结束。我们本应该更冷静一些，早点结束比赛，但我们却一直胶着。我们知道我们必须战斗。我在报纸上读了太多垃圾。我们必须走自己的路，不去想任何事情或任何人。事实上，没有什么是容易的，我们永远不会把任何事情视为理所当然。我警告过球员乌迪内斯会采取非常保守的踢法，我们必须小心反击。我们必须从后场开始转移，而我们在与一支本赛季会给许多对手带来麻烦的球队的比赛中就做到了这一点。我们前面还有很长的路要走，我们有很多工作要做，不会沉浸在狂喜之中，我们正在打下基础。我们想成为一支强大的球队。”

这是国际米兰自三分制以来第五次取得意甲开局三连胜。