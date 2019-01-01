赢圣徒拿三分 克洛普感恩拥有绝世配置好前锋

红军主帅赞扬了萨拉赫、菲尔米诺和马内在圣玛丽球场为取得胜利而一直在“创造奇迹”。

在利物浦2-1战胜南安普顿的比赛中发挥了重要作用后，克洛普对拥有一支“世界级”的进攻三巨头表达了感激之情。

由于马内和菲尔米诺的进球，红军在周六下午以微弱优势战胜了圣徒，保持了他们新赛季的全胜的开局。

前者在半场结束时以一记漂亮的弧线球破门得分，71分钟后巴西人一记精彩的个人射门将客队的优势扩大了一倍。

利物浦在上周三的伊斯坦布尔举行的欧洲超级杯决赛中战胜切尔西后，被迫在8天内迎战第三个对手圣徒队，几乎没有时间准备。

在与哈森许特尔的球队的比赛中，克洛普的队员们并没有发挥出最佳状态。前安菲尔德前锋丹尼·英格斯在比赛还剩9分钟时，利用门将阿德里安的失误攻入一球，结束了最后几分钟略带紧张的比赛。

红军收获了来之不易的三分，他们的主教了赞扬前锋，在最后三分时再次成为了“持续的威胁”。

“在我的一生中，很多时候我都有一些出色的球员，但并不是世界级的球员，”克洛普在利物浦官方网站上说。

“现在，感谢上帝，我拥有了他们，他们让一切变得不同。”

“马内，菲尔米诺，萨拉赫——这些人在最近一场比赛中表现得非常出色。”

“不管他们有多累，他们一直是一个威胁。这太棒了，当然，也带来了不同。我们不需要谈论这个。”

克罗普还透露，在对阵南安普顿的比赛中，他在中场休息时做了一个小小的战术调整，以便利用东道主在两侧留下的更多空位。

“我认为南安普顿试图用他们的阵型来结束我们的比赛，这与他们在对阵伯恩利的比赛中表现的明显不同，”这位52岁的球员补充道。

“他们在后场进行了一场真正意义上的战斗，这给了我们足够的空间。我们这样做了，但还不够频繁，否则，他们将不得不跑得更多。我们可以在中场休息时稍微调整一下。”

“我很高兴。这是如此重要。赛季的开始是如此重要。客场挑战南安普顿总是很困难的，但在我们度过的那个星期里，这很特别。”

接下来利物浦将于8月24日在安菲尔德迎战阿森纳，后者也赢得了2019-20赛季的头两场比赛。

红军目前以净胜球领先枪手，位居英超榜首，而冠军曼城在周末2-2战平托特纳姆后排名第三。