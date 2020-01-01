赢四球也觉惊险 克洛普：南安普顿也有机会赢球

据克洛普说，中场休息时法比尼奥的调整是红军大胜的关键。

尤尔根·克洛普对周六在安菲尔德4-0大胜南安普顿的比赛中下半场的转变赞不绝口。

在混乱的上半场，红军并没有发挥出他们最好的状态，他们很幸运没有在中场休息时落后，因为他们浪费了很多机会。

中场休息后的情况就不一样了，张伯伦在第47分钟的进球化解了紧张，亨德森的进球和萨拉赫的两个进球帮助球队取得了本赛季25场英超联赛的第24场胜利。

其他球队

克洛普的球队现在以22分的优势领先曼城，他对南安普顿的表现印象深刻，并承认如果他们能利用好之前的机会，结果会大不一样。

他在发布会上说：“首先，我不得不说，南安普顿是一支多么出色的球队。我在足球界待了这么久，从来没有见过这样的转变。”

“几个月前我看到他们在主场对阵切尔西时，我真的很担心。这种转变是罕见的。”

“他们的安排总是给你带来麻烦。他们的防守很好，反击也很出色。他们在前场的表现，中场和边锋对他们的支持，都是非常出色的。”

“这就是为什么我们在上半场出现问题的原因，因为我们在错误的时间丢掉球权了。”

“我们不得不改变两三件事；最重要的是我们必须改变法比尼奥的位置。我们踢得更冷静，更好地利用了法比尼奥。这是一场更好的比赛，最后，我们赢了。”

“奇怪的是，这场比赛的并没有出现大比分；奇怪的是南安普顿也可能赢得它。这说明了这有多困难。更重要的是，我们对结果非常满意。”

圣徒队主教练哈森许特尔对球队上半场的表现很满意，并称赞他的球员们有能力与世界冠军进行长时间的肉搏。

“在场的每个人都看到了一支非常勇敢的圣徒，如果我们能打进第一个球，我觉得这场比赛我们有希望。”他说。

“我认为对每个人来说，看到我们能和这样一支球队竞争都是很棒的。这是一个奇妙的信号，告诉我们有多好，我们能走多远，我们能赢得比赛。”