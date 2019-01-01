赢一场就飘了 内维尔：曼联会比利物浦先拿英超

这位前红魔支持俱乐部强势反弹，抢在死敌之前夺得冠军。

加里·内维尔相信曼联将在对手利物浦之前再次举起英超冠军奖杯。

尽管红魔上赛季排名第六，而红军仅以一分之差输给曼城，但这位曾经的瓦伦西亚教练认为，他的前俱乐部比许多人想象的更接近于赢得联赛冠军。

尽管承认曼联近年来一直在苦苦挣扎，内维尔坚信索尔斯克亚的球队已经接近扭转乾坤，并有可能在这个过程中击败利物浦夺得冠军。

“作为曼联球迷，我不会每天坐在这里想着我的世界末日。我只是把它看作一个循环。”

“我在我人生的前18年里都没有见过曼联赢得联赛冠军。接下来的20或25年是辉煌的。就像天堂一样。但现在很艰难。这真的与我无关，因为它可以通过在球场上花一点钱，在董事会和引援部门做出正确的决定来纠正。我想说的是，利物浦、曼城、托特纳姆热刺，所有这些俱乐部在过去25年或30年里都有糟糕的引援政策。所以曼联目前正在经历一场比赛。最终，他们会遇到合适的引援体系，合适的引援人员，他们会找到一位优秀的主帅——希望是奥莱——他们会再次开始赢球。这将会发生。我可以向你保证，曼联会再次夺冠。在我看来，他们很可能会在利物浦之前赢得联赛冠军。这并不是无礼，他们可能会在利物浦之前赢得联赛冠军。”

内维尔的言论是在上赛季红军夺得欧冠冠军，并在周三的超级杯中战胜切尔西之后做出的。

内维尔承认，克洛普的球队很可能在红魔到来之前拿到更多的欧洲冠军奖杯，但他相信在国内，曼联离成功更近了。

“我认为他们会在利物浦之前赢得联赛冠军。”内维尔继续说道：“他们比你想象的更成熟，离你更近，也没有你想象的那么糟糕。事情总是这样。”

曼联4-0击败切尔西后，本赛季开局不错，但利物浦也是如此，他们以4-1击败了诺维奇。

在瓦伦西亚短暂的执教生涯后，内维尔最近排除了重返教练席的可能性，声称他不想重返训练场。